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45 مليون جنيه لتطوير ورصف شبكة الطرق بالقليوبية

  • مصر
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أعلن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، عن إطلاق حزمة من المشروعات الخدمية الجديدة تتضمن إصلاح وتطوير الطرق المهلهلة التي تربط القرى بالمدن بتكلفة تبلغ 45 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم منح صلاحيات واسعة لرؤساء المدن في إطار دعم اللامركزية لطرح ومتابعة هذه المشروعات وضمان سرعة إنجازها، مشيرًا إلى أن رؤساء المدن والمسؤولين في كل القطاعات سيقومون بجولات مستمرة لمتابعة الخدمات والمشروعات على الطبيعة، خاصة في مجال المياه والصرف الصحي.

وأوضح المحافظ أنه تم بدء العمل في إنشاء كورنيش جديد ببنها بتكلفة 10 ملايين جنيه، فضلاً عن إنشاء نفق للسيارات أسفل السكة الحديـد بمنطقة المنشية وكوبريين جديدين للسيارات على مزلقان السكة الحديد ببنها، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها المحافظة لتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وسيولة الحركة المرورية بمدينة بنها.

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