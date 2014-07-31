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"القومى للمرأة" يدشن حملة "الأم مدرسة" لتدريب الأمهات على تربية أبنائهن

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"القومى للمرأة" يدشن حملة "الأم مدرسة" لتدريب الأمهات على تربية أبنائهن "القومى للمرأة" يدشن حملة "الأم مدرسة" لتدريب الأمهات على تربية أبنائهن

قالت السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، إن المجلس يدشن حملة جديدة بعنوان "الأم مدرسة" بهدف تدريب الأمهات على غرس القيم والتقاليد فى أبنائهن، لافتة إلى أن الحملة تستهدف 27 محافظة لتنظيم دورات تأهيلية للأمهات على كيفية تأهيل أطفالهن ثقافيًا وأخلاقيًا والتعامل مع متغيرات المراحل العمرية التى تمر بهم.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى نسق مع هيئة علماء لتوفير متحدثين يختصون بإدارة الدورات التأهيلية للمتدربات بالحملة، فى ظل ارتفاع معدلات تحرش الصبية التى يتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 عامًا بالفتيات والتى ظهرت بوضوح خلال عيد الفطر.


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