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أنصار السنة تعلن تأييدها لموقف اﻷزهر واﻷوقاف فى مواجهة فتنة عذاب القبر

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أنصار السنة تعلن تأييدها لموقف اﻷزهر واﻷوقاف فى مواجهة فتنة عذاب القبر أنصار السنة تعلن تأييدها لموقف اﻷزهر واﻷوقاف فى مواجهة فتنة عذاب القبر

أعلن الشيخ عادل السيد، مدير إدارة الدعوة واﻹعلام بأنصار السنة المحمدية، تأييد أنصار السنة للقرار الذى صدر بشأن الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى من شيخ الأزهر، والتصريحات التى أدلى بها وزير اﻷوقاف فى عدم السماح بالمساس بثوابت الدين، والخاصة بتصريحات نفى فيها إبراهيم عيسى وجود عذاب القبر أو نعيمه الموصوفة بفتنة عذاب القبر.

ودعا الشيخ عادل السيد ﻹجراء تحقيق مع إعلامى آخر لتجرّئه على ثوابت الدين حسب بيان له بطعنه فى السنة النبوية، وقوله إن علم الحديث النبوى علم تافه، وذلك فى برنامج تليفزيونى فى ليلة 27 من رمضان.


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