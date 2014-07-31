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"قومى الطفولة" يرصد 337 حالة عنف ضد الأطفال خلال 6 أشهر من 2014

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"قومى الطفولة" يرصد 337 حالة عنف ضد الأطفال خلال 6 أشهر من 2014 "قومى الطفولة" يرصد 337 حالة عنف ضد الأطفال خلال 6 أشهر من 2014

قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد من خلال آليات الرصد بالمجلس، المتمثلة فى خط نجدة الطفل والإدارة العامة للإعلام، 337 حالة انتهاك وعنف ضد الأطفال، من بينها 67 حالة خطف واتجار بالأطفال، وكان ضحيتها 75 طفلا خلال 6 اشهر من يناير حتى يونيو 2014.

وأضافت عزة العشماوى فى بيان للمجلس، أن الفترة من 10 إلى 20 يوليو 2014 كانت حالات خطف الأطفال والاتجار بهم فى المرتبة الثالثة بعدد 4 حالات بعد حالات التعذيب وقتل الأطفال، من إجمالى 26 حالة عنف ضد الأطفال، وطالبت عزة العشماوى كل أسرة بتكثيف رعايتها لأطفالها وعدم تركهم داخل الأماكن العامة دون رعاية وحماية لهم .


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