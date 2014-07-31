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المؤتمر: نمتلك أقوى أمانات حزبية فى المحافظات

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المؤتمر: نمتلك أقوى أمانات حزبية فى المحافظات المؤتمر: نمتلك أقوى أمانات حزبية فى المحافظات

أكد المهندس تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن أمانات المحافظات تمثل الركيزة الأساسية لحزب المؤتمر، وأن الأمانة العامة للحزب تتواصل بشكل دائم ومستمر مع جميع الأمناء، خاصة فى ظل استعدادات الحزب واختياره لمرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال القيادى بحزب المؤتمر فى تصريحات صحفية له اليوم، إن الحزب يمتلك قاعدة كبيرة من الكوادر والقيادات التى تعمل بشكل قوى وحقيقى على الأرض فى التعبير عن الحزب وتوجهاته وسياساته القائمة على توحيد الكتلة المدنية من أجل حماية هذا الوطن بعد استعادته فى 30 يونيو، فى الصعيد والوجه البحرى وسيناء ومدن القناة، ويمكن القول إن حزب المؤتمر يمتلك أقوى أمانات حزبية فى المحافظات.

وأكد نائب رئيس المؤتمر، أنه بمجرد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التى قطع الحزب شوطاً كبيراً ومهماً فى الإستعداد لها، سيخوض حزب المؤتمر أكبر منافسة فى انتخابات المحليات والدفع بالمئات من شباب الحزب وشاباته فى القاهرة والمحافظات للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد، حتى يكون شباب الحزب مؤهلين لخوض الإنتخابات البرلمانية اللاحقة، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية انتخابات المحليات المقبلة.


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