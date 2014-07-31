وزير الصحة يناظر حالة مصاب فى حادث سيارة بمستشفى الحمام المركزى

ناظر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان حالة شاب مصاب فى حادث سيارة، وقام بفحص الإشاعات، والتحاليل الخاصة به، وقام بتشخيص الحالة وحدد طريقة علاجها، ثم طمأن أهل المريض على حالة نجلهم المصاب.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة اليوم لمستشىفى الحمام المركزى بمحافظة مرسى مطروح.

وخلال الزيارة قام وزير الصحة بتفقد مبنى العيادات الخارجية وسكن الأطباء، وأقسام المطبخ والتعقيم والمطعم، وجناح الأشعة وقسم الغسيل الكلوى، فيما أبدى سعادته بمستوى الخدمة المقدمة، كما استمع إلى ملاحظات بعض مرضى الغسيل الكلوى الذين أعربوا عن شكرهم للقائمين على وحدة الغسيل الكلوى.

وناقش الوزير تمريض القسم حول تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل القسم، واستمع لعرض مسئول القسم الدكتور حسن سعد حول نشاط الوحدة وعدد الماكينات وحالتها وأهم المعوقات، حيث وعد بسرعة توفير الدعم الكامل للوحدة لضمان أعلى مستوى من أداء الخدمة للمرضى.

كما ألتقى وزير الصحة شباب الأطباء فى قسم الاستقبال بالمستشفى، واستمع إلى شكوى بعض المرضى وملاحظاتهم وأصدر تعليماته لمدير المستشفى ومعاونيه بسرعة تلبيه متطلبات المرضى وضرورة وجود رابط إنسانى مع أهالى المنطقة من خلال المتابعة الصحية والعلاقات الاجتماعية وفتح ملف خاص بكل أسره وتقديم المشورة الطبية فى أى وقت.

وتفقد الوزير الأقسام الداخلية بالمستشفى وأشاد بنظافة حجراتها، وتفقد جناح العمليات والحضانات وأطمان على استكمال مستلزمات التشغيل من أجهزة وأدوية وكوادر طبية مدربة.

وفى نهاية الزيارة كلف مدير المستشفى بضرورة التواصل المستمر مع مكتب الوزير لحل أى معوقات فى العمل وتقديم الدعم اللازم لضمان أكبر قدر من الخدمة الصحية للمواطن، كما أوصى بضرورة التنسيق مع المديرية وإخطار غرفة الطوارئ بعدد أسرة العناية والحضانات وأجهزة التنفس الصناعى، وتحفيز الأطباء للعمل بالمستشفى، والاهتمام بتدريب العاملين على معايير الجودة ومكافحة العدوى، وسرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء العمارة السكنية الخاصة بسكن الأطباء، واستكمال أعمال تطوير العيادات الخارجية، وحسن معاملة الجمهور والمرضى.