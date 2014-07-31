"اليوم السابع": أخطر حركة تطهير فى وزارة الداخلية

تحت عنوان "أخطر حركة تطهير فى وزارة الداخلية" تقرأ فى العدد الورقى لـ"اليوم السابع" غداً الجمعة، تفاصيل حركة التنقلات الأخيرة بوزارة الداخلية، وكواليس إحالة 518 لواءً وعميداً وعقيداً للتقاعد.. وتصعيد 19 مساعداً للوزير و12 مديراً للأمن و13 مدير إدارة مرور و 12 مديراً لإدارات البحث الجنائى.

كما ينشر العدد الورقى غداً الجمعة، ملحقاً خاصاً عن «علاج الزحام فى القاهرة»، ويكشف الملحق عن استثمارات أجنبية ضخمة لتحسين شبكة المواصلات والقضاء على «معاناة كل مواطن».

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