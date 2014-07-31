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وزير الكهرباء:إعداد خطة لمحاصرة من يستهدفون المرفق

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وزير الكهرباء:إعداد خطة لمحاصرة من يستهدفون المرفق وزير الكهرباء:إعداد خطة لمحاصرة من يستهدفون المرفق

كرم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الحارس الذى ‏ساهم فى إحباط محاولة تفجير برج بخط كهرباء (الكريمات – البساتين) من قبل أحد الإرهابيين، وذلك ‏بحضور المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء والمهندس أحمد الحنفى رئيس ‏الشركة المصرية لنقل الكهرباء.‏

و تم تكريم الحارس الشجاع ويدعى "عبد الفتاح فاروق الفارسى" وعمره (51 سنة)، وذلك لقيامه بالدفاع ‏عن الشبكة القومية لنقل الكهرباء من منطلق حبه لوطنه والقطاع الذى يعمل به.‏

وقام الحارس الحاج عبد الفتاح وهو أحد الحراس المتعاقدين مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لحراسة ‏أبراج الجهد الفائق والعالى بإحباط محاولة تفجير البرج الثانى بخط كهرباء الضغط العالى (الكريمات ‏‏– البساتين)، بعد أن قام بمعاونة رجال الشرطة بالقبض على أحد الإرهابيين أثناء محاولته تفجير ‏الخط أمس الأربعاء، ويأتى ذلك بعد أن قام مخربون بتفجير البرج رقم 90 ضغط عالى بنفس ‏المنطقة.‏

والمتهم الذى تم القبض عليه بمعرفة حراس شركة الكهرباء يدعى "خالد" ويبلغ من العمر 42 ‏عاما، وكان المخربون قد قاموا خلال الأسابيع الماضية بمحاولات تفجير بعض الأبراج فى مناطق ‏متفرقة، بهدف الإضرار بالاقتصاد وزعزعة الاستقرار وإثارة الرأى العام.‏

‎ ‎وقال الدكتور محمد شاكر، إن تكريمه للحارس الشجاع بمثابة تكريم لجميع العاملين بقطاع الكهرباء ‏الذين لن تثنيهم مثل هذه الأعمال غير المسئولة عن قيامهم بدورهم فى حماية ممتلكات المصريين من ‏ناحية وتأمين استقرار التيار الكهربائى للجميع من ناحية أخرى.‏‎ ‎

‎ وأوضح الوزير، أن انتهت من إعداد خطة محكمة لمحاصرة هؤلاء المخربين الذين يستهدفون ‏مرفقا حيويا مهمته خدمة المواطنين والاستثمار القومى، وأكد " أننا فى طريقنا بالتعاون مع قوات الأمن ‏لكشف المجموعات الإرهابية التى تخرب فى الشبكة، خاصة بعد القبض على بعض المخربين بمدينتى الصف ومنوف"‏‎ ‎‏ .‏
> وأضاف أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد خصصت فرقا من الدورية الراجلة للمرور على الخطوط ‏ذات الحساسية العالية، كما خصصت سيارات للمرور على الخطوط فى المناطق النائية، مشيرا إلى أن ‏هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة الداخلية (شرطة الكهرباء والأمن العام) لمراقبة أبراج خطوط الضغط ‏العالى المنتشرة فى جميع مناطق الجمهورية، وذلك لتقليل فرص المخربين فى استهدافها.‏
> ‎ ‎وقال الوزير، إن مصر بها أكثر من 140 ألف برج ضغط فائق وعالى، وقد تم تعيين خفراء من ‏شركات الأمن وأبناء المناطق والعرب لحراسة مسارات خطوط نقل الكهرباء، وستقودنا عمليات القبض ‏على بعضهم والتصدى لهم قبل الوصول إلى أهدافهم التخريبية‎ وبذلك تهيب وزارة الكهرباء بالشعب المصرى العظيم المساعدة والمساهمة.


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