وزير الكهرباء:إعداد خطة لمحاصرة من يستهدفون المرفق

كرم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الحارس الذى ساهم فى إحباط محاولة تفجير برج بخط كهرباء (الكريمات – البساتين) من قبل أحد الإرهابيين، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس أحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
و تم تكريم الحارس الشجاع ويدعى "عبد الفتاح فاروق الفارسى" وعمره (51 سنة)، وذلك لقيامه بالدفاع عن الشبكة القومية لنقل الكهرباء من منطلق حبه لوطنه والقطاع الذى يعمل به.
وقام الحارس الحاج عبد الفتاح وهو أحد الحراس المتعاقدين مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لحراسة أبراج الجهد الفائق والعالى بإحباط محاولة تفجير البرج الثانى بخط كهرباء الضغط العالى (الكريمات – البساتين)، بعد أن قام بمعاونة رجال الشرطة بالقبض على أحد الإرهابيين أثناء محاولته تفجير الخط أمس الأربعاء، ويأتى ذلك بعد أن قام مخربون بتفجير البرج رقم 90 ضغط عالى بنفس المنطقة.
والمتهم الذى تم القبض عليه بمعرفة حراس شركة الكهرباء يدعى "خالد" ويبلغ من العمر 42 عاما، وكان المخربون قد قاموا خلال الأسابيع الماضية بمحاولات تفجير بعض الأبراج فى مناطق متفرقة، بهدف الإضرار بالاقتصاد وزعزعة الاستقرار وإثارة الرأى العام.
وقال الدكتور محمد شاكر، إن تكريمه للحارس الشجاع بمثابة تكريم لجميع العاملين بقطاع الكهرباء الذين لن تثنيهم مثل هذه الأعمال غير المسئولة عن قيامهم بدورهم فى حماية ممتلكات المصريين من ناحية وتأمين استقرار التيار الكهربائى للجميع من ناحية أخرى.
وأوضح الوزير، أن الحكومة انتهت من إعداد خطة محكمة لمحاصرة هؤلاء المخربين الذين يستهدفون مرفقا حيويا مهمته خدمة المواطنين والاستثمار القومى، وأكد " أننا فى طريقنا بالتعاون مع قوات الأمن لكشف المجموعات الإرهابية التى تخرب فى الشبكة، خاصة بعد القبض على بعض المخربين بمدينتى الصف ومنوف" .
> وأضاف أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد خصصت فرقا من الدورية الراجلة للمرور على الخطوط ذات الحساسية العالية، كما خصصت سيارات للمرور على الخطوط فى المناطق النائية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة الداخلية (شرطة الكهرباء والأمن العام) لمراقبة أبراج خطوط الضغط العالى المنتشرة فى جميع مناطق الجمهورية، وذلك لتقليل فرص المخربين فى استهدافها.
> وقال الوزير، إن مصر بها أكثر من 140 ألف برج ضغط فائق وعالى، وقد تم تعيين خفراء من شركات الأمن وأبناء المناطق والعرب لحراسة مسارات خطوط نقل الكهرباء، وستقودنا عمليات القبض على بعضهم والتصدى لهم قبل الوصول إلى أهدافهم التخريبية وبذلك تهيب وزارة الكهرباء بالشعب المصرى العظيم المساعدة والمساهمة.
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