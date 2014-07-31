استشهاد لاعب فلسطيني سابق تحت القصف الإسرائيلي

غزة /أ ش أ/ أعلنت مصادر طبية فلسطينية يوم الخميس، أن عاهد زقوت لاعب المنتخب الفلسطيني السابق، قتل بعد إلقاء قذيقة إسرائيلية على منزله في غزة.

وقال أطباء وجيران زقوت إنه قتل بينما كان نائما في سريره. ولا يعرف عن زقوت (49 عاما) انضمامه لأي فصيل سياسي ولم يعبر عن آرائه السياسية بشكل واضح.

وسبق لزقوت أن حمل شارة قيادة منتخب بلاده للشباب كما سبق أن خاض مباراة ودية مع منتخب بلاده الأول في 1994 أمام فريق من نجوم فرنسا بقيادة ميشيل بلاتيني.

وانتقل زقوت في الآونة الأخيرة إلى العمل في مجال التدريب كما عمل كمقدم برامج رياضية في التلفزيون الفلسطيني.