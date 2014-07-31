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المحمدي أساسيا في أولى مباريات هال أوروبيا

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المحمدي أساسيا في أولى مباريات هال أوروبيا المحمدي أساسيا في أولى مباريات هال أوروبيا

أعلن ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة ترينسين السلوفاكي في الدور التمهيدي الثالث بالدوري الأوروبي والذي يضم المصري أحمد المحمدي أساسيا.

ويلعب المحمدي المباراة على الطرف الأيمن في وسط الملعب بطريقة بروس المفضلة 3/5/2.

ويأتي في حراسة المرمى ماكروجير وأمامه الثلاثي بروس، ديفيز، وتشيستر.

وفي الوسط الخماسي من اليمين المحمدي، ليفرمور، روسينيور وأمامهم ميلير، وهادلستون.

خلف المهاجمين الثنائي لونج وسوني ألوكو.

وتنطلق المباراة المقامة في سلوفاكيا في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة مساء الخميس، على أن يكون لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

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