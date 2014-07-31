الأقصر تستقبل الرحالة البريطاني “ليفسون وود” خلال رحلته بدول حوض النيل‎

وصل إلي محافظة الأقصر الرحالة البريطانى ليفسون وود Levison Wood الرحالة البريطاني الذي قطع آلاف الكيلو مترات بدول حوض النيل مشيا علي قدميه منذ شهر ديسمبر في العام الماضي .

حيث بدأت رحلة “وود ” من دولة رواندا “منبع نهر النيل ” في 4 ديسمبر من العام الماضي، مرورا بأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا وكينيا ومن المقرر أن تنتهي في رشيد بمصر ” مصب نهر النيل”.

كما أنه من المقرر أن يعقد وود مساء غد الجمعه مؤتمرا صحفيا يستعرض فيه أهم المخاطر التي تعرض لها والتجارب الطريفة التي عاشها خلال رحلته .

وتقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع الشركة بريطانية لتصوير الفيلم الوثائقى “المشى على مجرى النيل” Walking the Nile للرحالة المستكشف البريطانى ليفسون وود Levison Wood الذى سيعرض على القناة الرابعة فى التلفزيون البريطانى في نهايه شهر ديسمبر من العام الجاري في حلقات متواصله تصل الي 4 ساعات.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة السياحة لاستعادة الحركة السياحية العالمية الوافدة إلى مصر وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة للنهوض بالقطاع السياحى.

يذكر أن الفيلم سيصور فى المنطقة الممتدة من الحدود المصرية مع السودان وحتى الأقصر وأسوان (جزيرة فيله و معبد الكرنك) مرورا بمحافظات قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا و بنى سويف إضافة إلى تصوير مقياس النيل بالروضة ومنطقة أهرامات الجيزة.