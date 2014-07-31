ظهور التجاعيد يعتبر من الأمور الطبيعية في الحياة، وتعاني الكثير من السيدات منها ويتوقعن ظهورها مع التقدم في السن، ولكن هل تعرفين أن العادات الروتينية قد تكون من أكبر العوامل التي تتحكم في بداية ظهور التجاعيد؟؟

فقد تعاني بعض السيدات من ظهور التجاعيد الخفيفة حول الفم والعين في الثلاثينات من العمر، وعلى الجانب الآخر فبعض النجمات قد تعدين الأربعين ولا تزال بشرتهن تتمتع بالشباب والليونة.

إليك أهم 6 عادات تسبب التجاعيد فتجنبيها، فربما يساعدك تجنب هذه العوامل إلى الابتعاد عن التجاعيد سنوات إلى الأمام:

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1.شد البشرة عند وضع الماكياج، فلا تشدي عينيك عند وضع الكحل والماسكارا، ولا تفتحي فمك كثيراً لوضع أحمر الشفاه، فقط ضعي الماكياج ببساطة حتى لا تؤثري على بشرتك.

2.عدم تنظيف البشرة جيداً قبل النوم، مما يؤدي إلى تراكم الدهون والأوساخ على البشرة طوال اليوم، لذا عليك تنظيف الوجه وترطيبه جيداً قبل النوم، كما يجب عليك إزالة جميع آثار الماكياج بالمزيل المخصص لذلك قبل النوم حتى تستفيد بشرتك من الزيوت الطبيعية التي تفرزها ليلاً.

3.كما تسبب العلكة تجاعيد الفم، إضافة إلى مشاكل أخرى في بنية الفم، فحاولي قدر الإمكان التقليل من تناولها.

4.أثبتت الكثير من الدراسات أن التدخين من أهم الأسباب لظهور التجاعيد؛ لأن تعابير الوجه التي يقوم بها المدخن عند التدخين كضم الشفتين عند الاستنشاق وإغلاق العيون عند إخراج الدخان قد تؤدي إلى ظهور التجاعيد، فضلاً عن الإضرار بالبشرة عموماً وزيادة بهتانها وشحوبها.

5.إذا كنت ترغبين في إبقاء جلدك صحياً عليك الاهتمام بنظامك الغذائي والحفاظ على وجباتك المتوازنة وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر؛ لأن نسبة السكر في الدم لا تؤثر فقط على الوزن، بل تجعلك تبدين أكبر سناً أيضاً، فجزيئات السكر ترافق البروتينات الموجودة في الجلد، مما يؤدي إلى جفاف وخشونة البشرة، وبالتالي ظهور التجاعيد.

6.الخروج من المنزل بدون واقي الشمس يؤدي إلى تعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية الموجودة في الشمس وظهور التجاعيد المبكرة.

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