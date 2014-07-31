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طريقة وضع مكياج العيون المبطّنة

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طريقة وضع مكياج العيون المبطّنة طريقة وضع مكياج العيون المبطّنة

الخميس 31-07-2014 16:37

كثيراً ما تحتار ذوات الجفون المبطّنة في كيفيَّة وضع مكياج يليق بأعينهنَّ، فيخطئن غالباً، إذ يضعن أنواعاً من المكياج لا تتناسب مع شكل أعينهنَّ ونوعها. فإذا كنتِ من ذوات العيون المبطّنة، فأنت في المكان الصحيح. فموقع «سيدتي نت» يقدِّم إليك طريقة وضع المكياج للعين المبطّنة بسهولة، ما يجعل عينيك أكثر من رائعتين وجاذبيَّة.

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مكياج العيون المبطّنة الصغيرة:
قومي بوضع ظلّ أزرق بالقلم، ثمّ ثبّتيه على الجفن الأعلى بالآي شادو.
قومي بوضع الآي شادو تحت العين. وبعدها، ادمجي الآي شادو البنيّ والأزرق بطريقة جميلة، ومدّيه إلى خارج محيط عينيك، من أعلى ومن أسفل.
ضعي الآي شادو الكحلي في وسط جفنك، وادمجيه مع الآي شادو الأزرق والبني.
قومي بوضع لون أزرق داخل العينين، ثمّ ارسمي عينيك بالآي لاينر، وحدِّدي حاجبيك بلون بنيّ أو أسود.
وأخيراً، ضعي الماسكرا بالكثافة التي تريدينها.
مكياج العيون المبطّنة الكبيرة:
بداية، ابتعدي تماماً عن وضع الظلّ الأسود في بداية العين، فيما يجب التركيز في آخر العين وأوسطها؛ وذلك بوضع لون أزرق داكن بقلم الكحل على الجفن وتحت العين.
قومي بوضع لون بيج تحت حاجبيك، وادمجيه مع ظلّ العيون الرصاصيّ، من دون أن تقتربي من الحاجب بالظلّ الرصاصي.
ما بين الظلّ الرصاصيّ والبيج، ضعي ظلاً عنّابيّاً في وسط الظلّين.
ثمّ قومي بوضع آي شادو بنيّ أسفل العينين، وادمجيه مع الكحل الأزرق.
قومي بوضع الكحل الأسود داخل عينيك.
ضعي الآي لاينر فوق عينيك، وارسميهما، لكن لا تطيلي خطّ الآي لاينر على العينين.
أخيراً، ضعي الماسكرا فوق الرمشين، وحدِّدي الحاجبين بقلم الحواجب أو بالظلّ الخاصّ بالحواجب.
 

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