FilGoal.com يروي قصة مفاوضات سبورتنج مع الأهلي حول ربيعة

ما هو مصير رامي ربيعة مدافع الأهلي .. هل ينتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي؟ أم يرفض مسؤولي النادي الأحمر العرض المقدم.. تفاصيل كثيرة يرويها FilGoal.com.

رامي ربيعة -21 عاما- يملك ثماني مباريات دولية مع المنتخب المصري الأول وسجل خلالها هدفين.

ويعرض FilGoal.com قصة الصفقة الجدلية التي لم تحسم بعد حتى الآن:

البداية

وصل عرضا من سبورتنج لشبونة للأهلي بقيمة 350 ألف يورو يطلب فيه ضم رامي ربيعة المدافع الشاب وهو ما قوبل بالرفض.

وسرعان ما قام لشبونة بمضاعفة الصفقة حتى وصلت إلى 650 ألف يورو بحسب المصادر البرتغالية (صحيفة أبولا).

رامي ربيعة طلب من إدارة الأهلي السماح له بالرحيل لخوض تجربة احتراف في البرتغال، ربما تكون بوابة له للانتقال لأحد الأندية الإنجليزية.

ولكن عقبته في اللعب بالدوري الإنجليزي تكمن في نسبة المشاركات الدولية والتي قد يتممها في حالة خوضه تصفيات كأس الأمم الإفريقية في الشهور المقبلة.

قلق الأهلي

الأهلي بدوره يسعى للاحتفاظ بلاعبه الشاب صاحب الإمكانات المميزة في قلب الدفاع ووسط الملعب والظهير الأيمن.

فنيا وماديا بيع اللاعب تعد خسارة للفريق الأحمر، إذ أن الصفقة لن تنعش خزينة الأهلي بأكثر من 750 ألف يورو بحسب مصدر داخل الأهلي لـFilGoal.com.

كما أن الأهلي يعاني دفاعيا وفي مركز الظهير الأيمن خاصة بعد رحيل أحمد فتحي الذي انتهى تعاقده ويسعى للاحتراف في إنجلترا.

تهديد

تدخل والد رامي ربيعة في الأمر وطلب من مسؤولي الأهلي الموافقة على عرض لشبونة ليبدأ رحلته.. بل هدد والده بأن اللاعب إن لم يرحل الآن سيرحل مجانا.

ويحق لربيعة التوقيع لأي نادي في يناير المقبل إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المنتظر انطلاقه.

ربيعة لا يعامل في الأهلي من الفئات الأولى أو الثانية، ولم يستفد ماديا من النادي الأحمر.

محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي هو الوحيد الذي وافق على رحيل اللاعب، ولكن علاء عبد الصادق ووائل جمعة يرفضان تماما بل وأن الأخير اجتمع مع ربيعة وطالبه بالالتزام طالما ظل على قوة الأهلي.

صاحب القرار

كان يحق لرامي ربيعة فسخ تعاقده مع النادي الأهلي بناء على المادة 17 من لوائح الاتحاد الدولي والتي تمنح فرصة لمن دون 28 عاما بعد إكمال ثلاث سنوات مع ناديهم في فسخ التعاقد.. ولكن بشرط أن يكون ذلك خلال 15 يوما من انتهاء موسم فريقه.

ويتم الفسخ بعد دفع اللاعب قيمة السنة الرابعة والخامسة في تعاقده مع الأهلي (900 ألف جنيه + مليون جنيه) أي ما يقترب من 190 ألف يورو.

ربيعة لم يخاطب الأهلي بشأن فسخ تعاقده منذ مباراة سموحة في 15 يوليو الجاري، وبمرور يوم 30 من الشهر نفسه انتهى قلق مسؤولي الأهلي من إمكانية إقدام اللاعب على هذه الخطوة.

وبات الأهلي هو صاحب القرار في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الفرصة الأخيرة

يتبقى أخر فرصة لانضمام اللاعب لسبورتنج لشبونة الذي يسعى لتعويض رحيل مدافعه إريك داير لأحد الأندية الإنجليزية.

لشبونة من المنتظر أن يصل يوم السبت أو الأحد إلى مصر من أجل المشاركة في مهرجان مئوية نادي الاتحاد السكندري.

وهناك مسؤولا برتغاليا سيجتمع مع إدارة الأهلي لتقديم العرض النهائي والتفاوض حول المقابل المادي من أجل رحيل اللاعب مقابل 650 ألف يورو وفقا لصحيفة (أبولا) البرتغالية يوم الخميس.

ويضع الأهلي في حسبانه فكرة الحصول على أكبر عائد ممكن في الصيف الجاري، وفي نفس الوقت الخوف من التوقيع مجانا لأي نادي في يناير 2015.

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