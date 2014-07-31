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“النقابات المهنية”: مبادرة “لم شمل” بشأن تحالف الانتخابات جيدة لكنها تأخرت

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“النقابات المهنية”: مبادرة “لم شمل” بشأن تحالف الانتخابات جيدة لكنها تأخرت “النقابات المهنية”: مبادرة “لم شمل” بشأن تحالف الانتخابات جيدة لكنها تأخرت

قال أسامة برهان، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية،إن مبادرة “لم الشمل” ، التى اعلن عنها معتز السيد ، نقيب المرشدين السياحيين، وتهدف إلى دعوة النقابات الرافضة لتحالف النقابات المهنية الأنتخابى أن ينضموا لخدمة أعضائهم ، مبادرة جيدة و لكنها تأخرت ، مشيراً إلى أن هناك لجنة يرأسها بالتعاون مع الكاتب محمد سلماوى لبحث أسباب الموقف الرافض لتلك النقابات.

واضاف برهان، فى تصريحات خاصة، أن الاتحاد سيجتمع بعد إنتهاء أجازة العيد مع المجلس القومي للمرأة و المجلس القومي للإعاقة و إتحاد العمال و الفلاحين والاتحادات النوعية ، لبحث إمكانية مشاركتهم فى تحالف النقابات.

كما اوضح أن الأتحاد يستعد لعقد مؤتمر صحفى 11 أغسطس القادم ، للأعلان عن معايير إختيار المرشحين على القوائم الخاصة بالتحالف ، إلى جانب وجود عدد منهم لعرض البرامج الخاصة بهم.

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