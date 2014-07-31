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وزراء سابقون يقررون إنشاء شركة قابضة للنهوض بالقطاع العام

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وزراء سابقون يقررون إنشاء شركة قابضة للنهوض بالقطاع العام وزراء سابقون يقررون إنشاء شركة قابضة للنهوض بالقطاع العام

كشفت مبادرة “هنقدر” لدعم الاقتصاد التى يتبناها عدد من المسئولين الحكوميين الحاليين والسابقين بالإضافة لعدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية المختلفة، في اجتماع لها مساء أمس الأربعاء بمنتجع الماسة التابعة للقوات المسلحة، عن إعتزامها إنشاء شركة قابضة على أن تتبع قانون الشركات المساهمة المصرية لتكون متاحة للطرح العامة لكافة أفراد الشعب المصرى بدون تفرقه ومنهم رجال الأعمال، بهدف إعادة إحياء شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لسابق عهدها ومجدها، وإحداث توازن في الأسواق.

حضر الاجتماع كلا من السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق، ومحمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، وأحمد الديب رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات السابق، والإعلامى محمد ناقد.

قال السفير محمد العرابى، رئيس مجلس أمناء مبادرة “هنقدر”، إن الاجتماع بحث الخطوات التمهيدية لإنشاء شركة قابضة مساهمة مصرية، على أن تكون الشركة على تواصل مع لتنفيذ مشروعات إعادة الهيكلة للشركات العامة لتعود المنفعة على المواطن المصرى المساهم بنفسه في رأسمال الشركة من جهة وعلى الخدمات والسلع التى سيحصل عليها بأسعار “معقولة” نتيجة دعم الشركات العامة من جهة اخرى.

وأوضح العرابى، أنه خلال الاجتماع اقترح الاهتمام بعدد من الشركات الاستراتيجية المتعثرة ومنها شركة الحديد والصلب المصرية، لأنها تعانى من عدم تجديد خطوط إنتاجها وماكيناتها منذ ثمانيات القرن الماضى وأصبحت المعدات متهالكة في حين أن الشركة بها عدد كبير من العمالة المدربة التى لا تجد عمل، وبالتالى فالشركة الجديدة ستسعى لضخ أموال في شركات العامة بهدف الاستثمار فيها ودعمها بشكل اقتصادى.

أما محمد إبراهيم وزير الآثار السابق، عضو مجلس أمناء الحملة، أكد أنه يجب الاستغناء عن فكرة التبرع لإنشاء صناديق رغم أهمية هذه الفكرة لدعم الاقتصاد، لكن جاءت فكرة أعضاء “هنقدر” لإنشاء شركة لتضمن إستمرارية ضخ الأموال في الشركات المملوكة لقطاعى العام والأعمال العام، على أن تدر أرباح على المساهمين سواء أشخاص عادية أو مؤسسات حكومية وخاصة.

وأكد إبراهيم، أنه تم إعداد دراسة جدوى شاملة تتضمن الخطوات التنفيذية لإنطلاق أعمال الشركة في أقرب وقت، لافتًا إلى أن هناك ترحيب حكومى بفكرة الشركة، كما رحب عدد من رجال الأعمال الوطنيين بضخ اموال تمهيداُ لطرح الشركة في البورصة المصرية.

من جانبه، قال الإعلامى محمد ناقد الأمين العام لمبادرة “هنقدر”، إنه من المقرر عقد اجتماع يضم الدكتور طارق حجى المفكر والخبير الاقتصادي العالمي ، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق الأسبوع المقبل ، لتشكيل وفد من السفير من المبادرة يضم السفيرمحمد العرابي والدكتور طارق حجى ومحمد ابراهيم، للقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتفعيل الشركة، على أن يكون مقرها الرئيسى في القاهرة، مؤكدًا أنها ستفتح لها فروع في عدد من المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء مشروعات ليس في العاصمة فقط بل في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق الهدف منها بدعم الاقتصاد.

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