توزيع الخبز من مجمع المخابز الآلية بالإسماعيلية على المواطنيين مجانا أول أغسطس

أعلن السيد بكر رئيس مجلس ادارة مجمع المخابز الآلية، بحى ثان الاسماعيلية بمنطقة الشهداء أنه تقرر اعتبارا من يوم الجمعة الموافق أول أغسطس 2014، توزيع الخبز المدعم من انتاج المجمع على جميع المواطنيين بالمجان وذلك لجميع مواطنى الاسماعيلية، ويتم التوزيع من المجمع مباشرة ومن جميع المنافذ والاكشاك التابعة له بمختلف أنحاء المدينة وذلك بالبطاقات التموينية والكروت الذكية .

صرح بذلك عربى مجاهد مدير ادارة مجمع المخابز الآلية بحى ثان الاسماعيلية، وهذا بالاضافة الى مخبز سالم العدوى بمنطقة المحطة الجديدة بحى أول الاسماعيلية الذى يقوم بتوزيع الخبز بالبطاقات على المواطنيين مجانا.

فيما وصف بأنه تجاوب من أصحاب المخابز بمجمع مخابز الاسماعيلية مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتبرع لمصر والمساهمة فى رفع المعاناه عن المواطن المصرية، واستكمالا لتطبيقات منظومة توزيع الخبز المدعم على المواطنيين بالبطاقات التموينية والكروت الذكية فى محافظة الاسماعيلية وبعد النجاح المنقطع النظير الذى حققته المنظومة من العدالة فى التوزيع على جميع المواطنيين، والقضاء تماما على كافة مشكلات الخبز وتهريب الدقيق وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه وفى اطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية وتأكيداته على تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين .