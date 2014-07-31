8 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ودير البلح

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارتين لجيش الإحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ودير البلح مساء اليوم ليرتفع بذلك حصيلة العدوان المتواصل على القطاع الى 1412 شهيدا ونحو 8240 جريحا.

وأفادت مصادر طبية أن اثنين من المواطنين استشهدا وأصيب 20 آخرون في غارة على سيارة مدنية بميدان فلسطين وسط مدينة غزة، كما استشهد 6 في قصف جديد استهدف مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت قبل نحو الساعة استشهاد أربعة مواطنين في غارتين على دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء سلسلة هجمات عنيفة وعشوائية بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية على مدينة غزة وباقي مناطق القطاع يستهدف خلالها منازل المدنيين والأراضي الزراعية.

أ ش أ