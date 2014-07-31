ننشر حركة التنقلات بمديرية أمن كفر الشيخ

أصدر المكتب الإعلامي بمديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة الرائد أحمد العماوي بيان إعلامي وضح فيه حركة التنقلات التي أصدرها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الخاصة بمديرية أمن كفر الشيخ وهي كالتالى:

اللواء عبد الرحمن محمد علي إبراهيم شرف، مساعد مدير أمن الغربية، مديراً لأمن كفر الشيخ، خلفاً للواء عادل النطاط، مدير الأمن والذي أحيل للتقاعد واللواء مصطفي تمام محمود لطفي إبراهيم محمود مرة، نائب مدير أمن مطروح، نائباً لمدير أمن كفر الشيخ، و اللواء محمد ضياء الدين، مدير إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن كفر الشيخ، مساعداً لمدير الأمن، و اللواء ياسر محمد سليمان زهران، مساعد فرقة دسوق، مساعداً لمدير الأمن ,و اللواء محمد عبد السميع عيسي، من الإدارة العامة للأندية والفنادق بالشرطة، مساعداً لفرقة بأمن كفر الشيخ، اللواء أسامه إبراهيم عبد العاطي، من شرطة السياحة والآثار مساعداً لفرقة بأمن كفر الشيخ، و العميد أشرف السعيد محمود ربيع، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، مديراً للمباحث خلفاً للواء امجد عبد الفتاح , و العقيد محمد عبد الحليم الصاوي عمار، من رئيس فرع بحث جنائي بمديرية أمن البحيرة، رئيساً لمباحث المديرية، والعقيد رضا احمد عبد الحميد عبد المعطي، من مصلحة المواني، مديراً لإدارة الحماية المدنية، و المقدم وائل فوزي علي سعد، من مصلحة المواني، مديراً لوحدة الإطفاء بمديرية أمن كفر الشيخ، و ترقية العقيد عبد الفتاح إبراهيم زكي المنشاوي، إلي رئيس فرع بحث جنائي بمديرية أمن كفر الشيخ .