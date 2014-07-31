أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيرته الإيطالية الأوضاع في غزة وليبيا

Google+ Print
وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيرته الإيطالية الأوضاع في غزة وليبيا وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيرته الإيطالية الأوضاع في غزة وليبيا

وزير خارجية الإمارات

أجرى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات اتصالا هاتفيا بفيديريكا موجيريني وزيرة الخارجية الإيطالية، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الشيخ عبد الله تأكيده – خلال الاتصال الهاتفي اليوم الخميس – على دعم دولة الإمارات للمبادرة المصرية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بغزة وبدء المفاوضات في القاهرة، معربا عن استيائه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك كافة الأعراف الدولية.

وحول الوضع في ليبيا، أكد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية دعم البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 يونيو، واحترام النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أهمية مساندة البرلمان الليبي لعقد جلسته الأولى.

وندد، في الوقت ذاته، بأعمال العنف التي تقوم بها الجماعات الليبية المسلحة ومهاجمتها للآمنين والمطارات والبنية التحتية في ليبيا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب