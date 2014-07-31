وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيرته الإيطالية الأوضاع في غزة وليبيا

أجرى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات اتصالا هاتفيا بفيديريكا موجيريني وزيرة الخارجية الإيطالية، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الشيخ عبد الله تأكيده – خلال الاتصال الهاتفي اليوم الخميس – على دعم دولة الإمارات للمبادرة المصرية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بغزة وبدء المفاوضات في القاهرة، معربا عن استيائه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك كافة الأعراف الدولية.

وحول الوضع في ليبيا، أكد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية دعم البرلمان المنتخب المنبثق عن انتخابات 25 يونيو، واحترام النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أهمية مساندة البرلمان الليبي لعقد جلسته الأولى.

وندد، في الوقت ذاته، بأعمال العنف التي تقوم بها الجماعات الليبية المسلحة ومهاجمتها للآمنين والمطارات والبنية التحتية في ليبيا.

أ ش أ