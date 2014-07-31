بالفيديو .. «فودكا» و أفلام إباحية بمقر لـ«داعش» فى سوريا

فى الوقت الذى يدعو فيه تنظيم داعش لإقامة الخلافة الإسلامية من جديد تداول مواطنون سوريون فيديو نشرته مواقع تطلق على نفسها كتائب إسلامية تابعة لـ”الجبهة الإسلامية” لمقر أمير تنظيم “داعش” فى جنوب دمشق “أبو صياح فرامة”، تظهر فيه خمور وسديهات قالوا إنه محمل عليها أفلاما جنسية، وذلك بعد اقتحام مقر أمير داعش فى بلدة يلدا التى سيطرت عليها “الجبهة الإسلامية” قبل أيام.

وظهر فى الفيديو عدد من زجاجات المشروبات مُسكرة فارغة، بالإضافة إلى عبوات “فودكا”، وفى مشاهد أخرى، ردّد مسلح بعد عرضه لأقراص مدمجة جنسية قائلاً إنه عثر عليها فى مقر أبو صياح فرامه “أمير داعش”.