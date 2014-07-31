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اللواء منتصر أبوزيد من «مكافحة المخدرات» لإدارة أمن الأقصر

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اللواء منتصر أبوزيد من «مكافحة المخدرات» لإدارة أمن الأقصر اللواء منتصر أبوزيد من «مكافحة المخدرات» لإدارة أمن الأقصر

اللواء منتصر أبو زيد

شملت حركة الترقيات والتنقلات التى أعتمدها اللواء محمد ابراهيم ، وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، 11 مدير للأمن بعدد من محافظات .

وتم الإبقاء على 15 مديرا للأمن بعد نجاحهم في تحقيق معدلات مرتفعة في مجال مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وهم مديرو أمن القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد والبحر الأحمر.

ومن بين المدراء الجدد اللواء منتصر أبوزيد مديرًا لأمن الأقصر :

اللواء منتصر أبوزيد من «مكافحة المخدرات»  لإدارة أمن الأقصر

اللواء  منتصر أبوزيد تخرج من كلية الشرطة فى عام 1978، وعمل فى قطاع الأمن العام حتى 1996، بعدها انتقل للعمل بمكافحة المخدرات، واستمر بها حتى انتقل إلى قطاع التفتيش فى عام 2004، حيث خدم فى محافظة الأقصر، مفتشاً للداخلية، ثم انتقل إلى الشئون القانونية بالوزارة، واستمر بها عامين، وتحول إلى إدارة مكافحة المخدرات، واستمر فيها حتى صدر قرار وزير الداخلية بترقيته إلى مدير أمن محافظة الأقصر.

ومن نجاحات اللواء منتصر أبو زيد خلال فترة توليه  مديرًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضبط شحنة ضخمة  من المواد المخدرة،  حاولت أحد العصابات إدخالها للبلاد من خلال البحر الأحمر، وعند مهاجمة قوات الأمن لهم  قاموا بإشعال النيران بالمركب التي تقل الشحنة فور اقتراب القوات منها وإغراق المركب، والقبض على 8 منهم، كما استطاعت الإدارة خلال الفترة من أبريل 2013 لأبريل 2014  من ضبط أكثر من 1125 طنًا من مخدر الحشيش ، كما ضبطت الإدارة عصابة كبري كانت تمد «كوم السمن» بالهيروين في 2014 وتم ضبط 17 كيلو هيروين قبل توزيعها هناك.

 

قال اللواء منتصر أبو زيد،لـONA مدير أمن الأقصر الجديد أن تطبيق القانون وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية هي أهم أولوياته، معربا عن ثقته في رجال وأفراد الشرطة بالأقصر، ورغبتهم في العمل للحفاظ على الأمن والأمان في الشارع الأقصري، آخذين في الاعتبار أن الأقصر بلد ذات طابع خاص مرتبط بالسياحة بشكل كبير.

وشدد أبوزيد على ضرورة تكاتف الأهالي وأفراد الشرطة لدعم الأمن والاستقرار، حتى تعود السياحة إلى معدلاتها الطبيعية مشيرا إلى أن عودة السياحة مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن والأمان فى المحافظة.

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أونا

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