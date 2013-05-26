محافظة القاهرة تطالب "الحدائق المتخصصة" بمنع دخول البلطجية

طالب المهندس عصام رضوان، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عادل خليل، رئيس الحدائق المتخصصة لمحافظة القاهرة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على كافة الحدائق لمنع دخول البلطجية إليها، ووضع خطة شاملة لكيفية التطوير والاستفادة من الـ 5 حدائق المتواجدة بالمنطقة الشمالية، وهى: حديقة روضة النيل، وحديقة سوزان مبارك، وحديقة بن سندر بالزيتون، وحديقة أغاخان بالساحل، وحديقة الترعة البولاقية شارع الترعة البولاقية.

وعرض رضوان خلال لقائه بمدير الحدائق المتخصصة، اليوم الأحد، التصميمات المبدئية لحديقة روضة النيل بروض الفرج، وتشمل ملعب على مساحته 1200 متر، وقاعة أفراح، بحيث سيتم الانتهاء منها فى غضون أسبوع، كاشفا عن أنه سيتم توفير كراسة مواصفات لطرحها، بعدما كانت تتم بالأمر المباشر من قبل.