أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بدء صرف نقاط الخبز عن شهر يوليو لمدة 6 أيام ببورسعيد

Google+ Print
بدء صرف نقاط الخبز عن شهر يوليو لمدة 6 أيام ببورسعيد بدء صرف نقاط الخبز عن شهر يوليو لمدة 6 أيام ببورسعيد

اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد عن بد صرف نقاط منظومة الخبز من مجمعات المنتجات الاستهلاكية بدءاً من يوم الجمعة 1/8/2014 حتى يوم 7/8/2014، وذلك من أى مجمع تموينى داخل المحافظة .

وأشار صفوت عمار، مدير مديرية ببورسعيد، إلى أن منافذ البقالين التموينيين تبدأ صرف نقاط الخبز مجاناً من التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة من مساء كل يوم بدءاً من يوم 1/8/2014 حتى السابع من شهر أغسطس.

والجدير بالذكر أن محافظة بورسعيد تعتبر من أولي المحافظات التي تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة فيها ويحصل كل مواطن على 150 رغيفاً شهرياً طبقاً لمنظومة الخبز توزع بالكروت الذكية، وفى حالة ترشيد استهلاك الخبز يحصل على عشرة قروش على كل رغيف متبق من حصته، يستبدله بمنتجات تموينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا