بدء صرف نقاط الخبز عن شهر يوليو لمدة 6 أيام ببورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد عن بد صرف نقاط منظومة الخبز من مجمعات المنتجات الاستهلاكية بدءاً من يوم الجمعة 1/8/2014 حتى يوم 7/8/2014، وذلك من أى مجمع تموينى داخل المحافظة .

وأشار صفوت عمار، مدير مديرية التموين ببورسعيد، إلى أن منافذ البقالين التموينيين تبدأ صرف نقاط الخبز مجاناً من التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة من مساء كل يوم بدءاً من يوم 1/8/2014 حتى السابع من شهر أغسطس.

والجدير بالذكر أن محافظة بورسعيد تعتبر من أولي المحافظات التي تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة فيها ويحصل كل مواطن على 150 رغيفاً شهرياً طبقاً لمنظومة الخبز توزع بالكروت الذكية، وفى حالة ترشيد استهلاك الخبز يحصل على عشرة قروش على كل رغيف متبق من حصته، يستبدله بمنتجات تموينية.