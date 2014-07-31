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إجلاء 125 من الرعايا الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح

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إجلاء 125 من الرعايا الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح إجلاء 125 من الرعايا الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح

معبر رفح البري

وصلت مجموعة جديدة من مواطني روسيا وعدد من بلدان رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات السوفيتية سابقاً) من قطاع غزة إلى من خلال معبر رفح الحدودي.

وأفاد مصدر بميناء رفح البرى بأن 65 من رعايا روسيا و34 من أوكرانيا و17 من كازاخستان و5 من مولدافيا و4 من بيلاروسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة اليوم الخميس 31 يوليو/تموز بواسطة عدة حافلات ركاب.

كما تضم المجموعة التي تتكون غالبيتها من النساء والأطفال، 8 من سكان جمهورية القرم التي انضمت إلى روسيا الاتحادية في مارس/آذار الماضي (وهم لم يتمكنوا من الحصول على الجنسية الروسية بعد)، و3 مواطنين ألمان.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت نظمت إجلاء المجموعة الأولى من مواطني روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى قبل أسبوعين بالطريقة نفسها إلى مصر عبر رفح. وكانت المجموعة تضم حوالي 70 شخصاً معظمهم من رعايا روسيا وأوكرانيا.

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