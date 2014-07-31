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مقتل العشرات من مسلحي «داعش» خلال غارات جوية للطيران العراقي على مدينة سامراء

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مقتل العشرات من مسلحي «داعش» خلال غارات جوية للطيران العراقي على مدينة سامراء مقتل العشرات من مسلحي «داعش» خلال غارات جوية للطيران العراقي على مدينة سامراء

أرشيفية

لقي 40 مسلحاً من تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) مصرعهم إثر غارات جوية جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني في الطيران العراقي – ( لراديو سوا ) الأمريكي – لم يكشف عن هويته – ” إن الطيران العراقي قصف مواقع لتنظيم “داعش” جنوب سامراء، ما أسفر عن مقتل 40 فردا من التنظيم، وتدمير 10 سيارات كانوا يستخدمونها في تنفيذ هجماتهم على قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين”.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية مستمرة في عملية تطهير المدن من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بمساندة أبناء العشائر وطيران الجيش، وتنفذ قوات الأمن العراقية مدعومة بسرايا الدفاع الشعبي عمليات أمنية وعسكرية واسعة ، تستهدف مناطق تواجد “داعش” والقاعدة في مدن الموصل تكريت وبابل والرمادي والفلوجة وسامراء والشرقاط وديالى ، إلى جانب مناطق أخرى.

أ ش أ

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