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' استقلال كتالونيا سيمنع برشلونة من اللعب في الليجا '

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' استقلال كتالونيا سيمنع برشلونة من اللعب في الليجا ' ' استقلال كتالونيا سيمنع برشلونة من اللعب في الليجا '

مدريد (إفي) - حذر رئيس رابطة الدوري الإسباني خابيير تيباس من أن نادي برشلونة لن يلعب في الليجا إذا ما استقل إقليم كتالونيا عن البلاد.

وصرح تيباس في مقابلة مع صحيفة (آس) الرياضية الخميس "من المستحيل أن يستمر برشلونة في الليجا حال انفصال إقليم كتالونيا، لأنه حينها سيكون جزءا منفصلا عن البلاد. ووقتها لن أشعر فقط بالأسف من أجل برشلونة ولكن للأندية الأخرى في الإقليم مثل ناستيك وجيرونا واسبانيول وساباديل وياجوستيرا".

وأضاف "لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه الأمور، لأن كتالونيا ستكون دائما جزءا من إسبانيا، لكن إذا ما استمر قانون الرياضة بهذا الشكل الحالي لن يكون ممكنا لهذه الفرق، حال انفصال إقليمها، العودة للعب في الدوري الإسباني. أندورا على سبيل المثال تلعب في منافساتنا لأن القانون يتيح لها ذلك".

يذكر أن إقليم كتالونيا، البالغ عدد سكانه نحو 7.5 ملايين نسمة، يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم البلاد السبعة عشر مثل الصحة والتعليم وقوة شرطة خاصة به، كما يقدم 18% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني.

ويتحدث سكان الإقليم الواقع شمال شرق البلاد لغة خاصة ويشعرون بهوية مختلفة عن باقي أنحاء إسبانيا، مما غذى فكرة الاستقلال.

وازدادت مطالب سكان الإقليم بالانفصال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا، حيث تعزو كتالونيا مديونيتها إلى سلطاتها الاقتصادية المحدودة، الأمر الذي دفع رئيس كتالونيا ارتور ماس للدعوة إلى استفتاء في التاسع من نوفمبر المقبل.

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