ننشر أهم ملامح حركة الشرطة بسوهاج‎

كشفت الملامح النهائية لحركة تنقلات قيادات الشرطة بمديرية أمن سوهاج، والتى اعتمدها اليوم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن تجديد الثقة فى اللواء إبراهيم صابر، مديراً للأمن، واستمرار عدد من القيادات فى مواقعها وترقية ونقل وإحالة للمعاش لعدد آخر.

وشملت الحركة استمرار العميد حسين حامد، مديراً للمباحث الجنائية، وتعيين العميد محمد توفيق، رئيساً للمباحث خلفاً للعميد عصمت أبو رحمة الذى تم نقله رئيساً لمباحث الجوازات بالوزارة، ونقل العميد حسام عبد اللطيف من وظيفة مفتش مباحث بسوهاج ليتولي رئيس مباحث مديرية أمن الفيوم .

وتم ترقية العميد مجدي القاضى إلى رتبة لواء وتعيينه مساعداً لمدير أمن قنا ، وترقية العميد ثروت خطاب إلى رتبة لواء وتعيينة مساعداً لمدير أمن قنا.

ونقل العميد مصطفي ثابت، رئيس قسم الرقابة الجنائية بسوهاج، إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ، وتعيين كلاً من العقداء (محمد سامي ،و محمد فريد ،و محمود سرحان) لرتبة مأمور مركز.

و نقل العقيد محمود حسن من مفتش مباحث بسوهاج إلى رئيس فرع بحث جنائي بسوهاج ، ونقل اللواء سمير رضا من مساعد مدير أمن سوهاج لنائب مدير أمن المنيا.

كما شملت الحركة إحالة 4 لواءات للمعاش وهم (أكرم توفيق ، و محمد نصير ، وأشرف شوقي ، وممدوح شعيب).