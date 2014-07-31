أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ننشر أهم ملامح حركة الشرطة بسوهاج‎

Google+ Print
ننشر أهم ملامح حركة الشرطة بسوهاج‎ ننشر أهم ملامح حركة الشرطة بسوهاج‎

اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية

كشفت الملامح النهائية لحركة تنقلات قيادات الشرطة بمديرية أمن سوهاج، والتى اعتمدها اليوم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن تجديد الثقة فى اللواء إبراهيم صابر، مديراً  للأمن، واستمرار عدد من القيادات فى مواقعها وترقية ونقل وإحالة للمعاش لعدد آخر.

وشملت الحركة استمرار العميد حسين حامد، مديراً للمباحث الجنائية، وتعيين العميد محمد توفيق، رئيساً للمباحث خلفاً للعميد عصمت أبو رحمة الذى تم نقله رئيساً لمباحث الجوازات بالوزارة، ونقل العميد حسام عبد اللطيف من وظيفة مفتش مباحث بسوهاج ليتولي رئيس مباحث مديرية أمن الفيوم .

وتم ترقية العميد مجدي القاضى إلى رتبة لواء وتعيينه مساعداً لمدير أمن قنا ، وترقية العميد ثروت خطاب إلى رتبة لواء وتعيينة مساعداً لمدير أمن قنا.

ونقل العميد مصطفي ثابت، رئيس قسم الرقابة الجنائية بسوهاج، إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ، وتعيين كلاً من العقداء (محمد سامي ،و محمد فريد ،و محمود سرحان) لرتبة مأمور مركز.

و نقل العقيد محمود حسن من مفتش مباحث بسوهاج إلى رئيس فرع بحث جنائي بسوهاج ، ونقل اللواء سمير رضا من مساعد مدير أمن سوهاج لنائب مدير أمن المنيا.

كما شملت الحركة إحالة 4 لواءات للمعاش وهم (أكرم توفيق ، و محمد نصير ، وأشرف شوقي ، وممدوح شعيب).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا