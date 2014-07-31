مدير أمن شمال سيناء الجديد يعقد اجتماعًا مع القيادات الشرطية بالعريش

عقد اللواء فؤاد عثمان مدير امن شمال سيناء الجديد، اجتماعًأ مع القيادات الشرطية والضباط، وذلك بمديرية الامن بالعريش، بحضور اللواء سميح أحمد بشادي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة.

وقالت مصادر أمنية أن الاجتماع تناول خطة العمل الخاصة بالمديرية بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة القادمة في ظل السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية بكل ما فيها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

يذكر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اعتمد حركة تنقلات وزارة الداخلية والتى اسفرت عن إحالة 518 لواء وعميد وعقيد للتقاعد، كما شملت الحركة ترقيات وتنقلات لـ19 مساعدا لوزير الداخلية، و13 مديرا للأمن، و56 من مديرى إدارات عامة ومصالح، و11 مديرا للمرور، و12 مديرا لإدارات البحث الجنائى. وجري تعيين اللواء سميح بشادى، مدير امن شمال سيناء، مساعدا للوزير لمنطقة القناه، وتعيين اللواء فؤاد عثمان، نائب مدير امن شمال سيناء”الحكمدار” مديرا لأمن شمال سيناء، وتعيين اللواء علي العزازي، مساعد مدير امن شمال سيناء، نائبا لمدير الامن”حكمدار”.