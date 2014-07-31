ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1400 شهيد و8220 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من يوليو الجاري ارتفعت إلى 1400 شهيد و8220 جريحاً.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة – في تصريح صحفي مساء اليوم – ” إن حصيلة العدوان الصهيوني ارتفعت إلى 1400 شهيد ونحو 8220 جريحا حتى اللحظة ” .

وأضاف أن الأعداد لا زالت في تزايد جراء أعمال الانتشال المتواصلة للعديد من الشهداء و الجرحى من المناطق الشرقية للقطاع وكذلك من المتأثرين بجراحهم في المستشفيات .

وأشار القدرة إلى ارتفاع عدد شهداء مجزرة سوق الشجاعية أمس إلى 24 شهيدا حتى اللحظة وأن العدد قابل للزيادة بسبب الإصابات البالغة الخطورة .

في سياق متصل ، أفاد شهود عيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت منذ قليل بصاروخ واحد على الأقل سيارة مدنية بمدينة دير البلح (وسط القطاع) ؛ مما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة عدد آخر، حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى .

كما تجدد القصف المدفعي الكثيف والعشوائي لشرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع ، كما أطلقت طائرة استطلاع صاروخاً على مجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع ؛ مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح .

أ ش أ