أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الهلال الأحمر الإماراتي يسلم نظيره الفلسطيني 5 الآف طرد صحي في غزة

Google+ Print
الهلال الأحمر الإماراتي يسلم نظيره الفلسطيني 5 الآف طرد صحي في غزة الهلال الأحمر الإماراتي يسلم نظيره الفلسطيني 5 الآف طرد صحي في غزة

 سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خمسة الآف  طرد صحي لتوزيعها على النازحين في مراكز الايواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

كما وزع الهلال الإماراتي نحو الف طرد غذائي و1000 كسوة ملابس استكمالا لنشاطه في مساعدة النازحين وإغاثتهم بسبب الاحداث الجارية في غزة .

وقال عماد ابواللبن مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في غزة إن الطرد الصحي يضم فرشاة ومعجون اسنان  ومنشفة إلى جانب ورق معطر ومحارم ومسحوق غسيل وصابون.

وأوضح أن هذا الطرد جاء تلبية لاحتياجات الفلسطينيين في مراكز الإيواء نظرا للنقص والحاجة الماسة للمواد الصحية الضرورية التي لا تستغني عنها أية أسرة.

وأشار إلى أن هيئة الهلال الاحمر الاماراتي تواصل نشاطها الاغاثي الانساني المكثف وفق برنامج كبير يعمل على  توفير الحاجات الضرورية للنازحين .. مؤكدا أن العمل في تنفيذ هذا البرامج متواصل على مدار الساعة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية