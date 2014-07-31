الهلال الأحمر الإماراتي يسلم نظيره الفلسطيني 5 الآف طرد صحي في غزة

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خمسة الآف طرد صحي لتوزيعها على النازحين في مراكز الايواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

كما وزع الهلال الإماراتي نحو الف طرد غذائي و1000 كسوة ملابس استكمالا لنشاطه في مساعدة النازحين وإغاثتهم بسبب الاحداث الجارية في غزة .

وقال عماد ابواللبن مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في غزة إن الطرد الصحي يضم فرشاة ومعجون اسنان ومنشفة إلى جانب ورق معطر ومحارم ومسحوق غسيل وصابون.

وأوضح أن هذا الطرد جاء تلبية لاحتياجات الفلسطينيين في مراكز الإيواء نظرا للنقص والحاجة الماسة للمواد الصحية الضرورية التي لا تستغني عنها أية أسرة.

وأشار إلى أن هيئة الهلال الاحمر الاماراتي تواصل نشاطها الاغاثي الانساني المكثف وفق برنامج كبير يعمل على توفير الحاجات الضرورية للنازحين .. مؤكدا أن العمل في تنفيذ هذا البرامج متواصل على مدار الساعة.

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