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يويل رودريجز قد يشعل أزمة في فالنسيا

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يويل رودريجز قد يشعل أزمة في فالنسيا يويل رودريجز قد يشعل أزمة في فالنسيا

فالنسيا (إفي) - أعلن نادي فالنسيا الإسباني يوم الخميس أنه توصل لاتفاق مع سيلتا فيجو للحصول على خدمات حارسه يويل رودريجز على سبيل الإعارة خلال الموسم الكروي الجديد.

وينص الاتفاق بين الناديين على إمكانية حصول فالنسيا على خدمات يويل بشكل نهائي بنهاية الموسم الكروي الجديد وحتى موسم 2017-2018.

ويمكن أن يتسبب وصول يويل إلى صفوف فالنسيا، في رحيل حارسه فيسنتي جوايتا الذي يتربط بعقد مع "الخفافيش" حتى 2015.

وقضى يويل (25 عاما) حياته في صفوف سيلتا فيجو حيث بدأ مسيرته في صفوف ناشئيه عام 2006 ثم صعد إلى أن وصل إلى اللعب مع الفريق الأول بعدها بنحو ثلاثة أعوام.

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