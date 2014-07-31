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نيمار جاهز للعودة للملاعب خلال 5 أيام

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نيمار جاهز للعودة للملاعب خلال 5 أيام نيمار جاهز للعودة للملاعب خلال 5 أيام

طوكيو (إفي) - أكد البرازيلي نيمار أنه سيكون متعافيا بنسبة 100% عندما ينضم إلى استعدادات برشلونة للموسم الجديد في الخامس من أغسطس المقبل، معربا عن ثقته في العودة إلى اللعب مع فريقه في كأس جوان جامبر الودية التي ستنطلق في 18 من الشهر المقبل.

وأكد نيمار خلال زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو حيث يشارك في حدث دعائي نظمته شركة مراتب يابانية يتولى اللاعب البرازيلي حملتها الإعلانية "أتعافى شيئا فشيئا من الإصابة. سأصل برشلونة وأنا متعافي بنسبة 100%".

وأضاف "أرغب في تقديم موسم جيد وأتمنى مساعدة زملائي في الفريق على تحقيق نتائج جيدة"، مبرزا أن من بين أهدافه لموسم 2014/2015 "مساعدة منتخب البرازيل".

وأشار نيمار في تصريحات للنشرة بمحطة (فوجي) اليابانية إلى انه ينتظر انضمامه إلى تدريبات برشلونة في الخامس من الشهر المقبل، مؤكدا أنه "سيلعب" يوم 18 كأس جوان جامبر أمام ليون دي جواناخاوتو، وهي البطولة التي ينظمها البرسا بداية كل موسم.

ووصل نيمار اليابان الخميس حيث ينتظره جدول أعمال حافل يتضمن مؤتمرا صحفيا تنظمه شركة "نيشيكاوا سانجيو" وتصوير إعلان لنفس الشركة، فضلا عن ظهوره في عدة برامج تليفزيونية.

وكان من المقرر أن يصل نيمار الأربعاء ليظل يومين في اليابان إلا أنه تم إلغاء رحلته بسبب الظروف المناخية وتم تأجيل وصوله ومن المقرر أن يغادر الجمعة البلد الآسيوي.

وتعد هذه الزيارة الثالثة التي يجريها نيمار لليابان حيث شارك هناك في مباريات مع البرازيلي تحت 16 عاما، وخاض مع فريقه السابق سانتوس مونديال الأندية عام 2011 وهي البطولة التي خسرها الفريق البرازيلي في النهائي أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

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