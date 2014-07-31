نجل كوينتراو يتسبب في مغادرته لمعسكر ريال مدريد

مدريد (إفي) - غادر البرتغالي فابيو كوينتراو معسكر ريال مدريد في الولايات المتحدة وعاد إلى مدريد لاستقبال مولوده.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن كوينتراو ظهر بشكل مفاجئ في مطار باراخاس الدولي بمدريد، وأرفقت مقطع مصور يظهر اللاعب في المطار.

كانت بعثة ريال مدريد قد وصلت الخميس ولاية ميشيجان الأمريكية قادمة من تكساس، حيث سيخوض الميرينجي السبت مباراته الودية الأخيرة بجولته الأمريكية أمام مانشستر يونايتد.

وكان كوينتراو قد غاب عن مران الفريق الآخير في تكساس، حيث أنه كان ضمن التشكيلة الأساسية التي خاضت أول أمس مباراة روما الودية.