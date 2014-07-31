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إصابة ضابط شرطة بأسوان بسلاح أبيض أثناء ضبطه مسجل خطر

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إصابة ضابط شرطة بأسوان بسلاح أبيض أثناء ضبطه مسجل خطر إصابة ضابط شرطة بأسوان بسلاح أبيض أثناء ضبطه مسجل خطر

أرشيفية

أصيب ضابط شرطة بقسم ثانى أسوان تعدى عليه مسجل خطر أثناء محاولته القبض عليه لقيامه بالتعدى على المواطنين وسرقتهم بالإكراه. 

بدأت الواقعة عندما خرج أبوالحسن .س ومقيم خور عواضة دائرة قسم ثان له كارت معلومات فى مباحث القسم إلى منطقة كوبرى القش بخور عواضة فى حالة سُكر بين يحاول سرقة المارة تحت تهديد السلاح، وأثناء محاولة ملازم أول هانى الضبع تابع لقوة قسم ثان القبض عليه أعتدى عليه بالساطور.

وأكد شهود عيان أن المتهم كان يعتدى على المارة ويحاول سرقتهم تحت تهديد السلاح وعندما حاول الضابط القبض عليه وجهة له ضربة بسلاح أبيض ساطور كان بحوزته مما نتج عنه إصابة الضابط.

تم ضبط المتهم ونقل الضابط المصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى.

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