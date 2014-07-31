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أحمد كامل :تحالف “موسى” يهدف إلى لم الشمل وإنهاء التشرذمم

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أحمد كامل :تحالف “موسى” يهدف إلى لم الشمل وإنهاء التشرذمم أحمد كامل :تحالف “موسى” يهدف إلى لم الشمل وإنهاء التشرذمم

وقال كامل أن أعضاء لجنة الخمسين، وعلى رأسهم عمرو موسى؛ كانوا أول من رفضوا دعاوى الإقصاء، وكانوا مسئولين أمام الشعب والتاريخ عن إصدار وثيقة دستورية تحفظ حقوق جميع المصريين بدون تفرقة. وأكد المتحدث أن الدستور المصري لم يقصي أحداً، وأبقى الباب مفتوحاً للمشاركة السياسية لجميع المصريين، وهو ما يؤمن به عمرو موسى في مساعيه الجارية.

وأوضح المتحدث أن الساحة السياسية المصرية لاتزال في طريقها للتشكيل، وأن عمرو موسى يسعى للتنسيق بين أعضاء الكتلة المدنية الوسطية دون إقصاء أو إبعاد ومع الأخذ في الاعتبار وجود أفكار وأسس سياسية مختلفة لدى عدد من الأحزاب الأخرى التي تبقى صاحبة حق في التوجه المباشر إلى الناخبين والتنافس على نيل تأييدهم.

ووجه المتحدث باسم عمرو موسى نداء الى الجميع، أحزاباً وشخصيات سياسية بالاستعداد الإيجابي للإستحقاق الديمقراطي الثالث والأخير في خارطة الطريق وهو الانتخابات النيابية، مؤكداً العمل على الأرض، والتواصل مع الناس جماهيرياً وفكرياً هي الطرق الوحيدة لكسب ثقة الناخب وطمأنة الناس على وجود حلول لمشاكلهم اليومية.

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