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عمرو موسى : العمل على الأرض الطريق لكسب ثقة الناخب

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عمرو موسى : العمل على الأرض الطريق لكسب ثقة الناخب عمرو موسى : العمل على الأرض الطريق لكسب ثقة الناخب

السيد عمرو موسى

صرح أحمد كامل المتحدث باسم السيد عمرو موسى بأن التحالف الذي لا يزال موسى يعمل على تأسيسه، بالمشاركة مع عدد من الشخصيات العامة والأحزاب، إنما يهدف في الأساس إلى لم الشمل وإنهاء التشرذم الموجود في الساحة السياسية الآن.
> وقال كامل أن أعضاء لجنة الخمسين، وعلى رأسهم السيد عمرو موسى؛ كانوا أول من رفضوا دعاوى الإقصاء، وكانوا مسئولين أمام الشعب والتاريخ عن إصدار وثيقة دستورية تحفظ حقوق جميع المصريين بدون تفرقة.
> وأكد المتحدث أن الدستور المصري لم يقص أحداً، وأبقى الباب مفتوحاً للمشاركة السياسية لجميع المصريين، وهو ما يؤمن به السيد عمرو موسى في مساعيه الجارية.
> وأوضح المتحدث أن الساحة السياسية المصرية لاتزال في طريقها للتشكيل، وأن السيد عمرو موسى يسعى للتنسيق بين أعضاء الكتلة المدنية الوسطية دون إقصاء أو إبعاد ومع الأخذ في الاعتبار وجود أفكار وأسس سياسية مختلفة لدى عدد من الأحزاب الأخرى التي تبقى صاحبة حق في التوجه المباشر إلى الناخبين والتنافس على نيل تأييدهم.
> ووجه المتحدث باسم السيد عمرو موسى نداء الى الجميع، أحزاباً وشخصيات سياسية بالاستعداد الإيجابي للإستحقاق الديمقراطي الثالث والأخير في خارطة الطريق وهو الانتخابات النيابية، مؤكداً العمل على الأرض، والتواصل مع الناس جماهيرياً وفكرياً هي الطرق الوحيدة لكسب ثقة الناخب وطمأنة الناس على وجود حلول لمشاكلهم اليومية.

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