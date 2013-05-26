"تليفزيون عبدالمقصود" يحتفي بـ"سنوية مرسي" بأفلام الإنجازات

كتب : رضوى هاشم منذ 47 دقيقة

أصدر صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، تعليماته لكافة قطاعات التليفزيون المصري بالاستعداد بأفكار جديدة لبرامج ورسائل تُبث عبر شاشات التليفزيون؛ للاحتفال بمرور عام على تولي محمد مرسي منصب الرئاسة، على أن تبدأ إذاعتها، مطلع الشهر المقبل وبشكل يومي لمدة ربع ساعة.

وطلب عبدالمقصود، من قطاع الأخبار إنتاج فيلم تسجيلي يعرض إنجازات الرئيس خلال عام يشمل لقطات من جولات مرسي الخارجية والاتفاقات التي وقعها مع رؤساء الدول، والاحتفال بعيد العمال داخل القصر الجمهوري، وعودة مصنع الحديد والصلب للعمل، واهتمامه بزيادة المساحات المزروعة من القمح.

رئيس "النيل للأخبار": سننتج فيلمًا للرئيس بنا له أو عليه

من جانبه، أكد علي مبارك "رئيس قناة النيل للأخبار" أن فكرة الفيلم لم تتبلور إلى الآن، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات بإنتاج فيلم تسجيلي بجانب إعداد رسائل وفقرات إخبارية حول المناسبة.

وقال مبارك لـ"الوطن" إنه "لا داعٍ للمزايدة والإيحاء بأن التليفزيون يحتفي على طريقة النظام السابق، مشيرًا إلى أن جميع وسائل الإعلام ستهتم بفرد مساحات لرصد أداء الرئيس خلال عام، وإذا تجاهلنا هذا الحدث سنُتهم بالتقصير".

وأكد مبارك أن الفيلم لن يكتفي بسرد الإنجازات التي تحققت فقط، لكنه سيتطرق أيضًا إلى السلبيات، وسيتحدث عن الرئيس بما له وما عليه.

من ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول بماسبيرو، أن قرارات صدرت لرقابة التليفزيون بحذف المشاهد التي تحوي صور الرئيس السابق حسني مبارك من الأفلام التي تُعرض عبر شاشات التليفزيون، كما تضمن القرار حذف أي مشاهد تتحدث عن إنجازات مبارك في الأفلام.

مصدر: تعليمات بحذف المشاهد التي تحوي صورًا لـ"مبارك" من الأفلام والمسلسلات

وأكد المصدر أن القرار جرى تطبيقة بالفعل على عدد من الأفلام المصرية التي تحوى مشاهد في الوزارات أو أقسام الشرطة وبها صور لمبارك، ومن أهم تلك الأفلام: "عايز حقي" لهاني رمزي، و"كراكون في الشارع " لعادل إمام.