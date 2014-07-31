مدير أمن البحر الأحمر: أولوياتى الحفاظ على النشاط السياحى وأمن المواطن

قال اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، بعد أن جدد له فى منصبه كمدير أمن للمحافظة، فى حركة التنقلات الجديدة الذى أعلن عنها اليوم لوزارة الداخلية، "سنظل نحافظ على صناعة مقومات السياحة فى البحر الأحمر وأمن السائح وسلامته، والحفاظ على المنشآت السياحية".

وأضاف مدير أمن البحر الأحمر، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، "سوف نستكمل خططنا كأجهزة أمنية، بالتنسيق مع كل من له علاقة بالحفاظ على النشاط السياحى وأمن وسلامة المواطن".

وتقدم "الجزار" بالشكر للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لثقته به والتجديد له فى منصبه كمدير أمن للبحر الأحمر.