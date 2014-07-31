محافظ القاهرة: افتتاح مستشفى دار السلام منتصف شهر أغسطس

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه سيتم افتتاح مستشفى دار السلام على كورنيش النيل بطاقة 170 سريرا وثمان غرف عمليات وعشرين غرفة للعناية المركزية وخدمات الطوارئ والغسيل الكلوى وأقسام متخصصة لعلاج السرطان، فى منتصف أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه مع ووزير الصحة الدكتور عادل العدوى بعد عدة زيارات ميدانية مشتركة خلال الشهرين الماضيين آخرها يوم 16/7/2014، والتى تم الاتفاق فى نهايتها على تحديد يوم 16 أغسطس للافتتاح، مع إنهاء كل المعوقات وآخرها توصيل المرافق واستكمال التجهيزات الطبية.

وصرح الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، بأن المستشفى هى الوحيدة الواقعة ما بين حلوان جنوباً والقصر العينى شمالاً، وتخدم أكثر من 2 مليون مواطن، وأن حجم ما تم فى الشهور الستة الماضية من إنجاز نتيجة المتابعة المستمرة من وزير الصحة ومحافظ القاهرة يعادل ما تم إنجازه فى الستة عشر عاماً الماضية.

وسيتم فى نفس اليوم المخصص للافتتاح وضع حجر الأساس لجراج متعدد الطوابق سعة 200 سيارة على موقع، تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة على الحدود الشمالية للمستشفى، وتقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب، ويستغرق تنفيذه عاما واحدا لخدمة الأطباء والمترددين على المستشفى والموردين وغيرهم.

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