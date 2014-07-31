أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ القاهرة: افتتاح مستشفى دار السلام منتصف شهر أغسطس

Google+ Print
محافظ القاهرة: افتتاح مستشفى دار السلام منتصف شهر أغسطس محافظ القاهرة: افتتاح مستشفى دار السلام منتصف شهر أغسطس

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إنه سيتم افتتاح مستشفى دار السلام على كورنيش النيل بطاقة 170 سريرا وثمان غرف عمليات وعشرين غرفة للعناية المركزية وخدمات الطوارئ والغسيل الكلوى وأقسام متخصصة لعلاج السرطان، فى منتصف أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه مع ووزير الصحة الدكتور عادل العدوى بعد عدة زيارات ميدانية مشتركة خلال الشهرين الماضيين آخرها يوم 16/7/2014، والتى تم الاتفاق فى نهايتها على تحديد يوم 16 أغسطس للافتتاح، مع إنهاء كل المعوقات وآخرها توصيل المرافق واستكمال التجهيزات الطبية.

وصرح الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، بأن المستشفى هى الوحيدة الواقعة ما بين حلوان جنوباً والقصر العينى شمالاً، وتخدم أكثر من 2 مليون مواطن، وأن حجم ما تم فى الشهور الستة الماضية من إنجاز نتيجة المتابعة المستمرة من وزير الصحة ومحافظ القاهرة يعادل ما تم إنجازه فى الستة عشر عاماً الماضية.

وسيتم فى نفس اليوم المخصص للافتتاح وضع حجر الأساس لجراج متعدد الطوابق سعة 200 سيارة على موقع، تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة على الحدود الشمالية للمستشفى، وتقوم بتنفيذه شركة المقاولون العرب، ويستغرق تنفيذه عاما واحدا لخدمة الأطباء والمترددين على المستشفى والموردين وغيرهم.
>


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365