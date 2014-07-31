يفتح تنسيق كليات جامعة اﻷزهر، غدا الجمعة، للمرحلة اﻷولى حسب تصريح الدكتور هانى حرب رئيس التنسيق الإلكترونى بجامعة اﻷزهر، الذى أكد أن الاستعدادات قائمة من شهور لاستقبال الطلاب الجدد فى جميع معامل تنسيق اﻷزهر الستة، ومعامل تنسيق الثانوية العامة بالجامعات المصرية.

وأضاف حرب لـ"اليوم السابع"، أن نسبة التسرب من قبل طلاب اﻷزهر من 10 إلى 20% لا يدخلون جامعة اﻷزهر ليلتحقوا بالتعليم العام والكليات العسكرية، بينما يلتحق عدد من طلاب التعليم العام بكلية اللغات والترجمة ببنات اﻷزهر، وأشار حرب إلى أن التنسيق مستمر لمدة أسبوع من 2 أغسطس على مدار الساعة إليكترونيا من المنازل، ويمكن تعديله ويظهر مرة واحدة عقب المرحلة الثانية بعد الدور الثانى باﻷزهر.

وأشار حرب إلى أنه يستقبل فقط الطلاب الجدد، بينما الطلاب المستنفذون يعدلون رغباتهم ورقيا بإدارة شئون التعليم بالجامعة.

ويبدأ ماراثون تنسيق المرحلة الأولى للقبول بجامعة الأزهر للمصريين والأجانب من كل دول العالم، حيث تستقبل جامعة الأزهر طلابها الجدد وعددهم 41 ألف طالب وطالبة بنسبة نجاح بالقسم العلمى بلغت 56%، بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 32.9%، والشعبة الإسلامية 94%، والمكفوفين 93%.

ويكون الحق لمن نجحوا فى الدور الأول بالثانوية الأزهرية، للتقدم إلى تنسيق القبول الذى يبدأ 2 أغسطس المقبل من خلال 6 معامل إلكترونية 2 بالقاهرة 2 منهم بنين ومعمل بنات ومعملين ببحرى ومعملين بقبلى مع التواصل عبر الأجهزة الخاصة من المنازل، ويوجد بالقاهرة 2معمل بالتنسيق الإلكترونى بالقاهرة فى مبنى مركز المعلومات ومعمل المدينة الجامعية بنين القاهرة ومعمل فرع بنات ومعمل بفرع طنطا ومعمل بفرع أسيوط ولمدة أسبوع للتوزيع على 80 كلية ومعهد فنى متوسط للبنات وعدد 6 معاهد فنية متوسطة للبنين بالقاهرة، وذلك حسب التوزيع الجغرافى فى مناطق بحرى وقبلى والقاهرة للبنين والبنات، ويضاف إلى التنسيق كليات الوافدين وأشهرها العلوم الإسلامية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة حققت إنجازات كبيرة خلال فترة رئاسته التى دامت لثلاث سنوات وتنتهى خلال أيام، مضيفا أن جامعة الأزهر تستحق الكثير من الاهتمام والعمل لقدسيتها ومكانتها لدى العالم لتفردها بوسطيتها.

وأضاف العبد لـ"اليوم السابع" أنه اعتمد 180 مليون جنيه لتطوير كليات بالجامعة لم يكن لها مبانى جامعية مثل الصيدلة والطب بدمياط فرع البنات، وافتتح عدد من الأفرع للجامعة بشمال وجنوب سيناء والمنيا لم تكن محل اهتمام من أحد.

وأعلن العبد استرداده لـ130 فدانا بدمياط مملوكة للجامعة لم تكن بحوزتها سيتم إقامة مبان جامعية بها وتوسيع مبان أخرى بها، مضيفا أن المدينة الجامعية بالقاهرة سوف تتوسع رأسيا لتسع 23000 ألف طالب وطالبة بدلا من 19000 طالب وطالبة، كما تتوسع أفقيا بـ4 مبان جامعية تبرعت بها إندونيسيا اثنين للطلاب المصريين واثنين لأبناء إندونيسيا.

وقال العبد، إنه تمكن من تخصيص مبان جامعية لكليات عديدة أنشأها حديثا مثل التمريض بنات التى تستقبل 150 طالبا، ومعهد التمريض وكلية الإعلام ومستشفى الأزهر التخصصى الذى تكلف مبدئيا 600 مليون جنيه بتكلفة كلية مليار جنيه بها مهبط جوى للطيران.

وشدد العبد، على قيود تقبل بها المدن الجامعية طلابها الجدد منها رفض أى طالب تورط فى شغب بالعام الماضى، حيث إن المدينة للطالب المتميز، مؤكدا أنه قام برفع مستوى النظافة بالجامعة وتشجيرها بشكل تام ورفع الأسوار لمنع تسلل الغرباء.

وأوضح العبد أن التطوير وصل إلى قاعة مجلس الجامعة وإنشاء كلية الدراسات العليا وكلية التجارة التى أعيد صيانتها وإصلاحها بعد حرق الطلاب لها، مشيرا إلى أنه راض عما قدمه للوطن وللمغتربين فى الجامعة الأم على مدار 3 سنوات، مشيرا إلى أن تنسيق القبول بالجامعة سيشهد ترتيبات كبيرة والذى يبدأ عمله 2 أغسطس المقبل، بينما يبدأ تنسيق المدن الجامعية ابتداء من يوم 9 أغسطس المقبل، حيث تشهد المدن الجامعية ترميمات وتحسينات كبيرة.

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