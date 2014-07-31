التقرير النهائي لـ”شفت تحرش”: انخفاض عمليات التحرش الجماعي خلال العيد

واضاف التقرير :”كان هناك ثلاثة أنماط مستحدثة للمواجهة الأمنية لظاهرة التحرش خلال أيام العيد ، ومنها “شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة”، “الوحدات سريعة الانتشار”، “شرطة الدرك”، بالإضافة لجهود ملموسة من رجال المباحث ،الذين يرتدون الملابس المدنية ويمارسون عملهم بشكل سرّى”.

وتابع التقرير:”من الملاحط انحسار عدد جرائم التحرش الجنسي في وقت الغروب، وهو الوقت التي ظهر فيه وحدات الانتشار السريع وشرطة مكافحة العنف ضد المرأة طيلة أيام العيد ، وهو ما يؤكد مطالبات المنظمات المدنية والمبادرات بضرورة تدريب وتأهيل القوات الشرطية للتعامل مع قضايا العنف الواقع على النساء والفتيات خاصة القوات المعنية في التعامل مع قضايا العنف الجنسي”.

وذكر التقرير أن نسبة وعى الفتيات بجرائم التحرش قد ارتفعت , ورصد أفراد الحملة إقبالا من النساء والفتيات على معرفة قانون التحرش الجديد ,فى حين تم رصد نسبة كبيرة منهن يرفضن اللجوء للشرطة ويفضلن عقاب المتحرش فورياَ.

واجرت المبادرة استطلاع رأى حول قانون مكافحة التحرش ، و اظهر أن 52% يعلمون أن هناك قانون لمكافحة التحرش صدر مؤخرا بواقع 104 من مجمل العينة ، في المقابل هناك 96 لا يعلمون بنسبة %48،فيما كانت نسبة 67% لا يشعرن بأي تأثير بعد صدور هذا القانون بواقع 134 ، بينما 33 % يشعرون بتأثير بواقع 66 من العينة.