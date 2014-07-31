«وزير لبناني»: لا انتخابات نيابية قبل الرئاسية

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية اللبناني، نبيل دو فريج، أن موقف تيار المستقبل يرفض أي انتخابات نيابية قبل الرئاسية.

ودعا الوزير اللبناني إلى عدم الإفراط في التفاؤل بأن النفط والغاز في لبنان سيكونان عنوانًا لإنقاذ الوضع المالي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مازال مبكرًا ويلزم الدولة سنوات للاستفادة منه إذا ما بدأ حفر البئر الأول في القريب العاجل.

>وأكد فريج في حديث لإذاعة «صوت لبنان» أن سلسلة الرتب والرواتب (مشروع تحسين الأجور) ليست أفضل ما يكون، ولكن الوضع الاقتصادي الراهن في البلد لا يسمح لخزانة الدولة بأن تدفع الكثير.

>وأوضح الوزير اللبناني أن وزير المالية أعد موازنة عام 2014، وفيها نحو 14.66 مليار دولار نفقات، 93% منها رواتب ما عدا تكلفة السلسلة.