كافاني: دي ماريا لاعب رائع وسيكون مرحبا به في سان جيرمان

باريس، (إفي): أكد الأوروجوائي إدينسون كافاني رغبته في البقاء في صفوف باريس سان جيرمان، فيما رحب باحتمالية انضمام الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وبدد كافاني الشكوك حول احتماليه رحيله عن باريس سان جيرمان في مقابلة لصحيفة (ليكيب) الفرنسية قال فيها "أشعر بالراحة هنا وأنا متأكد من أنني سأظل في باريس، ولماذا أرحل. أنا مرتاح ولدي عقد".

وبسؤاله عن إحتمالية انضمام دي ماريا لاعب ريال مدريد لباريس سان جيرمان، أبدى المهاجم الأوروجوائي ترحيبه قائلا "نبحث دائما عن إضافة عناصر جديدة للفريق. أنخل دي ماريا يتمتع بمستوى عال وهو لاعب رائع وسيكون موضع ترحيب في باريس سان جيرمان".

كانت صحيفة (ماركا) الإسبانية قد نشرت مؤخرا أن دي ماريا، سيصبح أغلى لاعب يبيعه ريال مدريد في تاريخه حيث سينتقل في غضون أيام إلى باريس سان جيرمان بمقابل مادي يصل إلى 80 مليون يورو، تتضمن مُتغيرات متنوعة في تعاقده الجديد.

وكانت التقارير السابقة تتحدث عن أن دي ماريا سينتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية مقابل 65 مليون يورو.