اللواء محمد مصطفى عبد العال مديراً لأمن أسوان خلفاً للسوهاجى

شملت حركة تنقلات وزارة الداخلية التى أعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم تعيين اللواء محمد مصطفى عبد العال مديرا لأمن أسوان خلفا للواء حسن السوهاجى والذى تم نقله مديرا لأمن قنا .

واللواء محمد مصطفى من مواليد قرية عنيبس بمركز جهينة محافظة سوهاج وعمل لفترة طويلة بمختلف أقسام ومراكز الشرطة بسوهاج ثم نقل حكمدار لمديرية أمن الاقصر ثم حكمدارا لمديرية أمن المنيا ومنها مديرا لأمن أسوان .

يذكر أنه تعاقب على منصب مدير أمن أسوان 4 من مديرى الأمن من أبناء محافظة سوهاج وهم اللواء أحمد صقر ثم اللواء حسن محمد حسن فاللواء حسن السوهاجى واخيرا اللواء محمد مصطفى عبد العال .