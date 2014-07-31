الحكماء والشورى فى ليبيا يقدم مبادرة لحل النزاع القائم بالبلاد

تقدم مجلس الحكماء والشورى بليبيا اليوم الخميس، بمبادرة لحل النزاع القائم بين الساسة المختلفين بالبلاد.

وقد نصت بنود المبادرة على إيقاف إطلاق النار من جميع الأطراف المتنازعة اعتبارا من تاريخ المبادرة ليتمكن مجلس الحكماء والشورى بليبيا من الحوار مع كل الأطراف المتنازعة وصولا إلى الحلول التى تضمن بسط سيطرة الدولة وضمان هيبتها وتسليم كل المواقع التابعة للدولة إلى جهات الاختصاص المتمثلة في وزارة الداخلية والجمارك والموانئ وتسليم المعسكرات لرئاسة الأركان.

كما تضمنت المبادرة إعلان مدينتي بنغازي وطرابلس مدينتين خاليتين من مظاهر التسليح ، وتحديد إطار زمني لتنفيذ بنود هذه المبادرة بالتزامن مع تسليم المواقع من الأطراف المتنازعة في نفس التوقيت الذي يتم الاتفاق عليه من خلال الحوار، وتحميل المسئولية الكاملة لكل المتسببين في الأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة التي تثبتها التحقيقات ، ووقف جميع الحملات الاعلامية التي تطلقها القنوات التابعة للأطراف المتنازعة اعتبارا من إعلان هذه المبادرة.

وطالبت المبادرة من الحكومة المتمثلة في رئيس الوزراء والوزارات المختصة اتخاذ كافة الاجرارات التنفيذية لاستلام المواقع وبسط نفوذها عليها ومساعدة المواطنين للعودة إلى منازلهم.

أ ش أ