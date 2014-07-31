رأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس صلاة القداس بمناسبة عيد رهبنته الـ26 بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون.
> وقال القمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة – في بيان له اليوم – “إن الاحتفال بذكرى رهبنة البابا تواضروس اقتصر على صلاة القداس”.
> يذكر أن البابا تواضروس الثانى رسم راهبا فى 31 يوليو 1988، باسم الراهب ثيوؤدور، ورسم قسا في 23 ديسمبر 1989.
البابا تواضروس الثاني يرأس قداسا في ذكرى رهبنته
رأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس صلاة القداس بمناسبة عيد رهبنته الـ26 بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون.