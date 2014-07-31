البابا تواضروس الثاني يرأس قداسا في ذكرى رهبنته

رأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس صلاة القداس بمناسبة عيد رهبنته الـ26 بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون.

> وقال القمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة – في بيان له اليوم – “إن الاحتفال بذكرى رهبنة البابا تواضروس اقتصر على صلاة القداس”.

> يذكر أن البابا تواضروس الثانى رسم راهبا فى 31 يوليو 1988، باسم الراهب ثيوؤدور، ورسم قسا في 23 ديسمبر 1989.