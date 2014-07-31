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بالصور…تحرير طفل بعد اختطافه لمدة أسبوعين بقنا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من تحرير طفل من خاطفية بعد أن تم أحتجازة لمدة أسبوعين داخل منزل مهجور بمنطقة جبلية بدشنا 

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أشارة بتحرير طفل من مسلحين بدشنا .

كشفت التحريات قيام قوة أمنية بتحرير الطفل ” بيشوى. ز . ح ” ١٦ سنة وتسليمة لأسرته بعد أحتجازة لمدة أسبوعين داخل منزل مهجور بدشنا كانوا قد قاموا بخطفة من أمام منزلة ومطالبة أسرته بدفع فدية مالية قدرها 150 ألف جنية فقامت الشرطة بتحديد مكان المتهمين فتم مداهمة وتبادل إطلاق النيران أسفرت عن تحرير الطفل وهروب المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

 

 

 

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