الإعلان عن أول دبلومة متخصصة فى «الليزر الصناعي» قريبًا

صرح نقيب العلميين، الدكتور محمد فهمى طلبة، بأن النقابة بصدد الإعلان عن أول دبلومة متخصصة ومعتمدة من النقابة فى مجال تطبيقات الليزر الصناعية، مشيرا إلى أن هذه الدبلومة سيقدمها مركز التعليم المستمر بالنقابة فى مجال الصناعات الحديثة، وتدور حول تطبيقات الليزر فى الصناعة وتشمل المعلومات النظرية والتطبيق العملي.

ومن جانبه، أشار الدكتور أسامة يحيى، الأمين العام للنقابة، إلى أن مدة الدراسة فى هذه الدبلومة تصل إلى 60 ساعة تدريبية، 45 منها نظري، و15 ساعة عملي، موضحا أن التدريب العملي سيكون على أحدث أجهزة الليزر فى مصر.

وأضاف أن الدبلومة مكونة من 3 مستويات مبتدئ ومتوسط ومتقدم ويحصل من يجتاز المستويات الثلاثة على شهادة معتمدة من النقابة باسم دبلومة فى تطبيقات الليزر الصناعية، موضحا أن المستوى الأول يتناول مقدمة فى علوم الليزر، فيما يخصص المستوى الثاني فى مجال الليزر والأمان ويتناول المستوى الثالث تطبيقات الليزر الصناعية.

وذكر أن النقابة خصصت عنوان بريد إلكترونى على موقعها على شبكة الإنترنت لاستقبال استفسارات الراغبين فى الاشتراك والحصول على هذه الدبلومة للرد عليها.