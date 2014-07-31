نجوى كرم: إليسا تأخذني إلى الرومانسية ولهذا السبب لم أتابع مسلسليّ ميريام وهيفاء

بيروت- متابعة وتصوير: زلفا رمضان

تعرّضت الحفلات الفنية في عيد الفطر في لبنان لانتكاسة كبيرة على صعيد الحجوزات في ظل الأوضاع الأمنية السائدة في العالم العربي ومؤخراً في غزة، وفي ظل غياب السائح الخليجي. فاقتصرت السياحة على السائح العراقي وبعض أثرياء سوريا والأردن إلى جانب المغترب اللبناني. وجميهم لا يغطون بحضورهم عدد الحفلات المقامة. فكان لا بد من أن تقع هذه الحفلات في انتكاسة بسبب قلة الحجوزات كما حصل في حفل فندق "الموفنبيك" الذي كان من المفترض أن يحييه الفنانون فارس كرم وميريام فارس وملحم زين. وفي الليلة نفسها أقامت الفنانة نجوى كرم والفنانان نادر الأتات وروني كسار حفلاً في مطعم larc في مغدوشة جنوب لبنان. وقد حضره 400 شخص سعة باحة المطعم. ومعظم الحضور كانوا من مغتربي أفريقيا. وهذا ما يدلّ على أن حفلات بيروت في ظل الظروف الصعبة هي على المحك. بينما الحفلات في الجنوب اللبناني هي أكثر ضمانة وأماناً خاصة أن المغترب الجنوبي هو المغترب الأكثر حباً للحفلات الفنية وشوقاً لسماع الفنان اللبناني الذي نادراً ما يقيم حفلات في أفريقيا. فينتهز فرصة وجوده في لبنان ليحضر حفلات فنية.

حفل مغدوشة غلب عليه طابع الأغنية اللبنانية والميجانا والعتابا التي افتتح بها الفنان روني كسار الحفل عند الحادية عشرة والنصف ولمدة ساعة والذي بصوته البعلبكي صدح في فضاء المطعم المكشوف. ورافقته فرقة دبكة. عند الثانية عشرة، صعد نادر الأتات المسرح وغنى أيضاً أغنياته الخاصة إلى جانب الموايل والعتابا. فأثناء صعود نادر إلى المسرح وصلت نجوى كرم إلى الكواليس حيث دخلت وبرفقتها طوني صوايا مصفف الشعر حيث عدلت من تسريحة شعرها. وقد اكتسبت بعض الوزن مما زادها جمالاً. وبدت أكثر ارتياحاً بعدما اطمأنت على جو الحفل وأن الحضور مكتمل وأن الجمهور ينتظرها خارجاً. وكانت الساعة قد بلغت الواحدة والنصف، أطلت نجوى على إيقاع "طلة ملك". وكانت الحشود قد استقبلتها عند أسفل الدرج وهم ينادون باسمها. وقد بدأت الحفل بـ"ميدلي" من أغنياتها. ثم غنت الميجانا والعتابا. وكان صوتها صادحاً. وقد علمت "سيدتي نت" بأن نجوى تقوم بتمارين للصوت حيث بدا واضحاً للسمع نقاوته وقوته اللذين يتميز بهما صوتها.

نجوى كرم: لا أرد على سمير صفير

رغم قرار نجوى الأخير بعدم إجراء لقاءات صحافية وابتعادها عن التصريحات رغبة منها واكتفائها بطرح أخبارها عبر "تويتر" واعتماد وسائل التواصل الإجتماعي منبراً خاصا وحراً تطرح من خلاله ما يناسبها من أخبار، اختارت نجوى كعادتها وثقتها بـ"سيدتي" أن تخصها بتصريح على هامش حفلها في مغدوشة، ردّت فيه على أسئلة سريعة وقصيرة عبّرت خلالها عن رأيها في مواضيع عدة. ونزولاً عند رغبة نجوى كرم تحفظت "سيدتي" عن نشر سؤال قد طرحته عليها وحذفته من اللقاء حفاظاً على ثقة نجوى الكبيرة بـ"سيدتي".

* لقد ذكرت على صفحتك الخاصة عن نيتك طرح أغنية "سينغل" في عيد الفطر ولكنك لم تفعلي، لماذا؟

لقد دخلت الاستديو لأضع صوتي عليها لكن وجدت أن هناك بعض المفردات من الضروري تغييرها. فتوقفت عن التسجيل لحين تغيير بعض هذه المفردات.

*ما عنوان الأغنية؟

لا لن أعلن عن إسمها لحين طرحها في السوق.

*أغنيتك الأخيرة لاقت الكثير من الإنتقادات السلبية على خلفية عبارة (يما بطّل يجي علينا) وتمّ تحوير المعنى الحقيقي لهذه الجملة في اتجاه إيحائي هل سبّب لك هذا إزعاجاً وزعلاً ؟

لا أبداً أنا زعلت لأني لم أصورها "كليب" لأنها أغنية ناجحة ومطلوبة مني كثيراً في الحفلات.

*هل أداؤك لهذه الأغنية بعدما صدرت تعليقات إيحائية بشأنها يسبّب لك خجلاً وأنت تغنيها على المسرح أمام الجمهور؟

لا زعلت من ردات الفعل ولم أخجل. ولماذا أخجل؟ فأنا أحب أن يرتقي الناس بثقافتهم وبتفكيرهم لمستوى الأغنية ويفهموها كما هي واردة في النص. فلا أحب أن أتوجه للناس لأشرح لهم معنى المفردات الموجودة في النص. "بطّل يجي علينا" مكتوبة باللهجة البدوية وتحمل المعنى نفسه في اللهجة اللبنانية أي "بطّل يجي لعنّا" (لم يعد يزورننا). مع احترامي للسيدة أم كلثوم لقد غنت أغنية "فات الميعاد". فأغنية "يا يما" تحمل نصاً جميلاً يحكي عن بُعد الحبيب.

*ما كانت ردة فعلك على ما قاله الملحن سمير صفير عنك في إطلالته الأخيرة في برنامج "المتهم"؟

أنا لا أرد.

*هل تصالحتما؟

لا ولم أره منذ فترة طويلة.

اتصالاتي لم تنقطع مع فارس كرم

*مؤخراً بدأنا نشهد علاقة صداقة بينك وبين وائل كفوري مقابل فتور في العلاقة بينك وبين فارس كرم. فهل في الجو غيم بينكما ؟

وائل إبن زحلة وإبن ضيعتي. وليست المرة الأولى التي تجمعنا حفلات. لقد سبق وغنينا سوياً من سنتين ونصف. وفارس كان في جولة طويلة في أميركا وبعد عودته مكث في بلدته جزين لفترة طويلة أيضاً. لكن اتصالاتنا لم تنقطع.

*قيل إن طوني شقيقك هو بورصة العلاقة بينك وبين فارس. ففي حال طوني ترك فارس ولم يعمل معه تصبح العلاقة بينكما متوترة والعكس صحيح؟

أبداً غير صحيح أصلاً علاقتي بفارس غير مرهونة بوجود وعدم وجود طوني معه. وإذا تواجد طوني مع فارس فهذا نتيجة محبته له وليس بدافع العمل. وفارس يعتبر من أهل البيت.

*مؤخراً تم طرح عدة ألبومات غنائية منها واحد نانسي وحالياً ألبوم إليسا إلى ماذا استمعت نجوى من أغاني هذه الألبومات ؟

لقد شاهدت نانسي في كليباتها الأخيرة والبنت طالعة حلوة. واستمعت لأغنية إليسا "لو" في مسلسل "لو" ولأغنية "يا مرايتي". ولم يتسن لي سماع باقي الأغاني بعد.

*عندما يلفظ إسم إليسا أمامك إلى أين يتوجه تفكيرك؟

"بروح فكري" إلى الرومانسية.

*مؤخراً عرض في شهر رمضان عدة مسلسلات ومنهم مسلسلان واحد للفنانة ميريام فارس بعنوان "إتهام" والثاني مسلسل "كلام على ورق" للفنانة هيفاء وهبي هل تابعتهما؟

لم أتابع أي مسلسل لقد كنت في أميركا. وأنا بطبعي غير متابعة لمسلسلات تلفزيونية. ولكن فرحت أن الناس منشغلون عن همومهم بمتابعة المسلسلات بدلاً من متابعتهم للسياسة.